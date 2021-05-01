  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Lig yarışı son haftaya kaldı! Bir takım küme düştü
Teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
Fransa’da 1 Mayıs gösterilerine gazlı müdahale
Rusya'dan flaş ABD açıklaması
Avrupa Alman ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,7 küçüldü
Avrupa

Alman ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,7 küçüldü

Alman ekonomisi, bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7'lik küçülme kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 18:14:00 -
Alman ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,7 küçüldü

Alman ekonomisi, salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan daha katı ve uzun kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlatması nedeniyle bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7’lik küçülme kaydetti. Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) verilerine göre, Almanya’da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,7 küçüldü.

İlkbahardan sonra büyümeye geri dönülmesi bekleniyor

Böylece, Alman ekonomisi son iki çeyrekte büyümenin ardından ilk çeyrekte tekrar küçülmeye geçmiş oldu. Ülke ekonomisi geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 8,7 ve bir önceki çeyrekte ise yüzde 0,5 büyümüştü. Analistler, Alman ekonomisinin ilkbahardan sonra büyümeye geri dönmesini bekliyor.

Alman hükümeti GSYH’nin bu yıl yüzde 3,5 genişleyeceğini tahmin ediyor. Almanya’da ekonomi, Kovid-19 salgınının sebep olduğu sağlık ve ekonomik kriz nedeniyle 2020’de yüzde 4,9 küçülerek, 10 yıldır devam eden büyüme trendine son vermişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tahmin bekleyen altın yatırımcılarına uyarı!
Ekonomi

Tahmin bekleyen altın yatırımcılarına uyarı!

Özellikle uzun vadeli altın yatırımı yapanları uyaran analistler, 2021 ve 2022 yılı için altın fiyatı tahminlerini paylaştı.
Ünlü komedyenden kötü haber
Dünya

Ünlü komedyenden kötü haber

Katıldığı bir televizyon programındaki gülüşüyle internet fenomeni haline gelen İspanyol komedyen Juan Joya Borja, 65 yaşında hayatını kaybe..
Türk SİHA'larını Google'da en çok aratan ülke belli oldu! Şaşırmayacaksınız
Teknoloji

Türk SİHA'larını Google'da en çok aratan ülke belli oldu! Şaşırmayacaksınız

Son dönemde başarıları ile dünyanın en çok konuşulanları arasına giren Bayraktar TB2 SİHA'larını Google'da en çok aratan ülke belli oldu. Ba..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay