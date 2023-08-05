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Avrupa Alman ekonomisi resesyona girdi
Avrupa

Alman ekonomisi resesyona girdi

Yeniakit Publisher
2023-08-05 09:38:00 -
Alman ekonomisi resesyona girdi

Uluslararası Para Fonu (IMF) bu yıl Almanya için öngörülen büyüme tahminini düşürdü. IMF, Alman ekonomisinin resesyonda olduğunu açıkladı

Alman ekonomisi çöküyor. Büyüme tahmini düşürüldü.

EKONOMİ KÜÇÜLECEK

IMF'nin tahminlerine göre ekonomi bu yıl yüzde 0,3 küçülecek. İlkbaharda yapılan ilk tahminlerde sadece yüzde 0,1'lik bir gerileme öngörülüyordu. Ancak ekonomideki kötü gidişat, küçülmenin tahminlerden daha büyük olacağını ortaya koydu. Tahminlere göre Alman ekonomisi 2024'te daha güçlü bir şekilde toparlanacak.

EN KÖTÜ PERFORMANS

IMF, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 1,1 yerine yüzde 1,3 büyümesini bekliyor. Avrupa'da büyük ekonomiler arasında en kötü performansı gösteren Almanya oldu. İspanya için nisan ayında yüzde 1,5 olan tahmini büyüme oranı yüzde 2,5'e yükseltildi. İtalya'da ise 0,7 olarak beklenen büyüme oranı yüzde 1,1 olarak revize edildi.

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