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Veriler açıklandı... Alman ekonomisi küçüldü!

Destatis verilerine göre Almanya ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 daraldı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 10:50
Veriler açıklandı... Alman ekonomisi küçüldü!

Almanya ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 daraldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) verilerine göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 azaldı. Beklenti ekonominin yüzde 0,1 daralacağı yönündeydi.

Böylece Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü büyük ekonomisi 2015’in başından beri ilk defa bir çeyrekte küçüldü.

Çeyrek bazda ele alındığında, büyümeye olumsuz katkı dış ticaretten geldi. Üçüncü çeyrekte ihracat düşerken, ithalat arttı. Bu da GSYH üzerinde olumsuz bir etki yaptı. Bu dönemde hane halkının nihai tüketim harcamaları azalırken, genel kamu harcamaları arttı.

Üçüncü çeyrekte takvim etkisinden arındırılmış yıllık GSYH artışı yüzde 1,1 seviyesinde kaydedildi.

Analistler Alman ekonomisindeki daralmada ağırlıklı olarak otomobil üreticilerinin yeni emisyon testlerine geçişte zorlanmalarının etkili olduğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 10:50
  1. Almanya
  2. Almanya ekonomisi
  3. ekonomide daralma
  4. ekonomide küçülme

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Sadece Mercedes markasının geliri Türkiyenin milli gelirinden fazla.
  • ALİ KİREÇALİ KİREÇ1 sa önce
    Bizim gibi büyüyeceğine sağlıklı küçülsün
  • Şirin AytaçŞirin Aytaç1 sa önce
    Hay Allah! Enflasyonla Top Yekün Mücadele'ye de başlamışlar mı?
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