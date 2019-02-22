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Alman ekonomisi 4'üncü çeyrekte büyümedi

Alman ekonomisinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla değişmediği teyit edildi- Büyümede düşük performansa en büyük etkiyi otomobil sektörü gösterdi

22 Şubat 2019 Cuma 14:48
Alman ekonomisi 4'üncü çeyrekte büyümedi

BERLİN (AA) - Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Alman ekonomisinin, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla büyümediğini teyit etti.

Destatis'in bugün açıkladığı nihai verilere göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2018 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişmedi.

Alman ekonomisi geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 daralmıştı. Üst üste iki çeyrek dönemde ekonominin negatif büyümesi halinde resesyon teşhisi konuluyor. Böylece Avrupa’nın en büyük ekonomisi resesyona girmekten son anda kurtulduğu da teyit edildi.

Büyümede düşük performansa en büyük etkiyi otomobil sektörü gösterdi. Sektör, emisyon konusundaki mevzuat değişikliklerine adapte olmada sorun yaşadığından dolayı üretimde sorun yaşıyordu.

Çeyrek bazda ele alındığında, büyümede özellikle yurt içi talepten olumlu katkılar geldi. Kamu nihai tüketim harcamaları belirgin şekilde yükselirken, hane halkı tüketim harcamaları hafif yükseldi. Sermaye oluşumu için de büyük oranda olumlu bir gelişme gözlemlendi.

Avrupa’nın lokomotif ülkesi Almanya'da ekonomi, geçen yıl mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 1,5 büyüyerek hız kesti. Almanya'da hükümet, küresel ekonominin zayıf seyretmesi, ticaret ihtilafları ve Brexit’ten dolayı ekonominin bu yıl sadece yüzde 1 büyümesini bekliyor.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:48
  1. alman ekonomisi
  2. büyüme

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