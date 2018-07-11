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Alman Dışişleri Bakanı Maas'tan Amerika Başkanı Donald Trump'a 'esir' yanıtı

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Amerika Başkanı Donald Trump'ın Almanya ile Rusya'nın doğalgaz anlaşmasını eleştirmesini "Biz esir değiliz. Ne Rusya'nın ne de ABD'nin" şeklinde değerlendirdi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 22:49
Alman Dışişleri Bakanı Maas'tan Amerika Başkanı Donald Trump'a 'esir' yanıtı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya'nın özgür dünyanın garantörlerinden biri olduğunu belirterek, bundan sonra da böyle kalacağını ifade etti.

ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine cevap veren Heiko Maas, "Biz esir değiliz. Ne Rusya'nın ne de ABD'nin." dedi.

Donald Trump, Almanya'nın Rusya ile petrol ve doğalgaz anlaşmaları yapmasını "çok uygunsuz" olarak niteleyerek, "Almanya enerji için Rusya'ya yüksek düzeyde ödemeler yapıyor. Bu nedenle Almanya, Rusya'nın bir esiri." yorumunu yapmıştı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 22:49
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