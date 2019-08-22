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Alman devinin Türkiye yatırımı firari FETÖ'cü Can Dündar'ı çıldırttı: Vazgeçin

FETÖ firarisi Can Dündar, Alman otomotiv devi Volkswagen'in Türkiye'de yapacağı yatırımı hazmedemeyerek şirkete "Vazgeçin" çağrısında bulundu.

22 Ağustos 2019 Perşembe 13:20
Alman devinin Türkiye yatırımı firari FETÖ'cü Can Dündar'ı çıldırttı: Vazgeçin

Yükselen ekonomi değerleriyle yabancı yatırımcıların göz bebeği haline gelen Türkiye'ye yapılan yatırımların artması, içte ve dışta tüm hainleri kudurtuyor.

FETÖ firarisi Can Dündar da bunlardan biri. Alman otomotiv devi Volkswagen'in yeni fabrika için Türkiye'yi seçmesi üzerine köpüren Dündar, Die Zeit'da yer alan "Erdoğan Volkswagen istiyor" başlıklı yazısında “Erdoğan rejimini ayakta tutmak için Volkswagen’i kullanacak” ifadesini kullandı.

"Erdoğan, rejimini aklamakta kullanacak"

Bu yatırımın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı güçlendireceği yorumuyla “Vazgeçin” çağrısında bulunan Dündar, duyduğu rahatsızlığı şöyle ifade etti: “Volkswagen’i ikna edebilirse bunu rejimini aklamakta, diğer markaları çağırmakta kullanabilecek."

Türkiye'ye güvenmeyin mesajı veriyor

Volkswagen’in Türkiye’ye değil Erdoğan’a yatırım yaptığı izleniminin doğacağı yorumunda bulunan Can Dündar, “Yatırım yapılan rejimin, içeride hukuku nasıl hiçe saydığını görünce, verdiği güvenceye inanmak zor” cümleleriyle Türkiye’ye güvenmeyin mesajı verdi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:20
  1. Volkswagen
  2. FETÖ firarisi Can Dündar
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Mhmt ustaMhmt usta26 dk önce
    Dündar ve gibilerini anlamak çok güç değil artık!!
  • mniksekmniksek30 dk önce
    İTİN DUASI KABUL OLSA GÖKDEN KEMİK YAĞARMIŞ, ALMANLAR SENİN GİBİ SIĞINTI İTLERİN SÖZÜYLE YATIRIMINI İPTAL EDRMİ...
  • can ugurcan ugur31 dk önce
    bu saf sanıyorki almanı benyöneteceğim.. yahu vatanına hain olanın ne kadar itibarı olur ki yaban ellerde..
  • VatandaşVatandaş32 dk önce
    İt soyu olduğu belli oldu.

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