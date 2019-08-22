Alman devinin Türkiye yatırımı firari FETÖ'cü Can Dündar'ı çıldırttı: Vazgeçin

Yükselen ekonomi değerleriyle yabancı yatırımcıların göz bebeği haline gelen Türkiye'ye yapılan yatırımların artması, içte ve dışta tüm hainleri kudurtuyor.

FETÖ firarisi Can Dündar da bunlardan biri. Alman otomotiv devi Volkswagen'in yeni fabrika için Türkiye'yi seçmesi üzerine köpüren Dündar, Die Zeit'da yer alan "Erdoğan Volkswagen istiyor" başlıklı yazısında “Erdoğan rejimini ayakta tutmak için Volkswagen’i kullanacak” ifadesini kullandı.

"Erdoğan, rejimini aklamakta kullanacak"

Bu yatırımın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı güçlendireceği yorumuyla “Vazgeçin” çağrısında bulunan Dündar, duyduğu rahatsızlığı şöyle ifade etti: “Volkswagen’i ikna edebilirse bunu rejimini aklamakta, diğer markaları çağırmakta kullanabilecek."

Türkiye'ye güvenmeyin mesajı veriyor

Volkswagen’in Türkiye’ye değil Erdoğan’a yatırım yaptığı izleniminin doğacağı yorumunda bulunan Can Dündar, “Yatırım yapılan rejimin, içeride hukuku nasıl hiçe saydığını görünce, verdiği güvenceye inanmak zor” cümleleriyle Türkiye’ye güvenmeyin mesajı verdi.