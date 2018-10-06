Cengiz Ünder Bayern Münih'e mi transfer oluyor? Cengiz Ünder kindir?

Cengiz Ünder için Bayern Münih'in devrede olduğu ve sezon sonunda Almanların Milli futbolcu için 60 milyon euro ödemeyi gözden çıkardığı iddia edildi. Peki Cengiz Ünder kimdir? Cengiz Ünder nereli ve kaç yaşında? Cengiz Ünder’in oynadığı takımlar…

Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997 tarihinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dünyaya geldi. Futbola 2007 senesinde Bucaspor altyapısında başlayan Ünder, 2013 senesinde Gümüşordu altyapısına geçiş yaptı. İlk profesyonel sözleşmesini ise 2014 senesinde İzmir kulübü Altınordu ile imzaladı. 2014-16 yılları arasında Altınordu'da forma giyen genç kanat oyuncusu, burada 51 maçta gösterdiği performansla Süper Lig ekiplerinin dikkatini çekmeyi başardı. 2 sezonda 11 gol atmayı başaran Ünder, 2016 senesinde Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'e transfer oldu. Burada sadece 1 sezon forma giydi. 32 maçta görev aldı ve futbolunu geliştirmeye devam etti.

Buradaki performansıyla da sadece Süper Lig kulüplerinin değil, dünya kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı ve 16 Temmuz 2017 tarihinde 15 milyon Euro karşılığında İtalya devi, Serie A ekiplerinden Roma'ya transfer oldu. Milli Takım kariyerine ise 2014 senesinde Türkiye U-18 ile başlayan Ünder, 2016 senesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı kadrosuna alındı.