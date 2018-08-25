Alman devi Siemens 20 bin kişiyi işten atacak iddiası

Alman dergisi Manager-Magazin, Siemens'in CEO'su Joe Kaeser'in bu ay yatırımcılara yönelik yaptığı bir konuşmaya dayanarak şirketin hayata geçireceği verimlilik politikası sonucu yönetim kademesinde 20 bin kişinin işsiz kalabileceğini iddia etti.

Dergi, Visyon 2020 planı kapsamında Alman şirketin yapısını basitleştireceğini, bu süreçten bireysel, finans ve hukuk departmanlarının etkileneceğini de yazdı. Siemens AG'den yapılan açıklamada ise iddia yalanlandı.

Dergideki yazıda yer alan iddiaların herhangi bir dayanağının olmadığı belirtilen açıklamada, Siemens AG CEO’su Joe Kaeser tarafından buna benzer herhangi bir beyanın gerçekleştirilmediği açık bir dille vurgulandı.

SİEMENS İDDİALARI YALANLADI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Siemens; Vizyon 2020+ stratejisi çerçevesinde, yalın bir organizasyonel yapıyla, ivme kazanan bir büyümeye ve daha yüksek karlılığa ulaşmayı, bu sayede de uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyor. Vizyon 2020+’ın ana amacı, Siemens’in tekil iş alanlarına Siemens markası altında daha fazla girişim özgürlüğü tanınması ve bu sayede ilgili iş alanlarının kendi pazarlarındaki odaklarının daha da netleştirilmesinin sağlanmasıdır. Bu strateji, aynı zamanda, şirketin yeni büyüme alanları olarak belirlediği nesnelerin interneti (IoT), dağıtık enerji yönetimi ve elektrikli ulaşım için altyapı çözümleri gibi alanlara yatırım yapılarak şirketin büyüme odaklı portföyünün güçlendirilmesini de amaçlamaktadır.

Bu sayede, orta vadede şirketin endüstriyel iş kollarında hem yıllık gelir artışının hem de kâr marjının 2 puan (% bazında) artması beklenmektedir. Buna ek olarak, destek birimlerinin verimliliğinin de birkaç yıl içinde yüzde 20’den daha fazla oranda artacağı hesaplanıyor.

Yeni oluşturulan Operasyon Şirketleri [Gaz ve Enerji (Gas and Power - GP), Akıllı Altyapılar (Smart Infrastructure - SI) ve Dijital Endüstriler (Digital Industries - DI)] şu an kapsamlı bir biçimde bu planlama üzerine çalışıyor. Siemens Genel Merkezi tarafından başlatılan ya da planlanan şirket genelinde bir gider tasarrufu programı bulunmamaktadır. Sadece Nesnelerin İnterneti entegrasyon hizmetleri iş biriminde bile, 2025 yılına dek yeni 10 bin çalışanın istihdam edilmesi planlanmaktadır.”