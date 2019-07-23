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Alman Daimler’in yüzde 5'i Çinli şirkete satıldı

Beijing Automotive Group, Mercedes-Benz'in ana şirketi olan Alman otomobil üreticisi Daimler AG’in yüzde 5'lik hissesini satın aldı- Çinli otomobil üreticisi Geely de geçen yıl Alman Daimler’in yüzde 9,7 hissesini 9 milyar dolara satın almıştı- Böylece Daimler’in yaklaşık yüzde 15 hissesinin Çinli şirketlerin eline geçmesi dikkati çekti

23 Temmuz 2019 Salı 12:16
Alman Daimler’in yüzde 5'i Çinli şirkete satıldı

BERLİN (AA) - Merkezi Çin'de bulunan Beijing Automotive Group’un (BAIC) Mercedes-Benz'in ana şirketi olan Alman otomobil üreticisi Daimler AG’in yüzde 5'lik hissesini satın aldığı bildirildi.

BAIC ve Daimler AG tarafından yapılan ortak açıklamada, Çinli şirketin Alman otomobil üreticisi Daimler AG’nın yüzde 5 hissesini satın aldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daimler AG Yönetim Kurulu Başkanı Ola Kallenius, BAIC'in Daimler'de uzun vadeli bir yatırımcı olmasından çok memnun olduklarını belirterek, “Bu yatırım, başarılı ortaklığımızı güçlendirecek. Aynı zamanda yatırım şirketimizin stratejisine ve gelecekteki potansiyeline duyulan güvenin bir işaretidir. Çin pazarı, bizim için sadece satışlar için değil, aynı zamanda ürün geliştirme ve üretim için de başarımızın çok önemli bir dayanağıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl da bir diğer Çinli otomobil üreticisi Geely, Alman Daimler’in yüzde 9,7 hissesini 9 milyar dolara satın almıştı. Böylece Daimler’in yaklaşık yüzde 15 hissesinin Çinli şirketlerin eline geçmesi dikkati çekti.

Öte yandan, Daimler ve Çinli BAIC Grubu 15 yıldır Çin’de beraber çalışırken, Alman şirket de bu yılın mart ayında yeni enerji araçları alanında iş birliğini derinleştirmek için BAIC Group'un yan kuruluşu olan Beijing Electric Vehicle Co.'nun (BJEV) yüzde 3,93 hissesini satın almıştı.


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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 12:16
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