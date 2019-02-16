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Alman çift, Yüksekova’da kar çalışması yaptı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde belediye ve karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürürken, dünya turuna çıkan Alman çift, ellerine aldıkları küreklerle çarşı merkezindeki kar çalışmalarına katıldı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:27
Alman çift, Yüksekova’da kar çalışması yaptı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde belediye ve karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürürken, dünya turuna çıkan Alman çift, ellerine aldıkları küreklerle çarşı merkezindeki kar çalışmalarına katıldı.


Yüksekova Belediyesi ve karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürürken, yaklaşık 5 gündür ilçede bulunan Alman çift, elleri aldıkları kar kürekleriyle kar temizleme çalışmasına katıldı. 3 kepçe ve 5 greyderle mahalle aralarında kar temizleme çalışması yürüten ekipler, 2 gündür yağan karın çalışmasına Cengiz Topel Caddesi’nde çalışma yapıldı. Almanya’dan ilçeye gelen Mika Nagel (33) Uwe Nagel (37) çifti Yüksekova’da 5 gündür Müslüm Taşçı isimli vatandaşın misafirleri olarak kalıyorlar. Bugün çarşı merkezine dolaşmak için çıkan Alman çift, belediye ve karayolların yürüttüğü kar temizleme çalışmasını izledi. Daha sonra ellerine kürekler alarak yol kenarlarında bulunan karları temizlediler.


Kar temizleme çalışmaları yapan belediye ve karayollarının çalışmaları hoşuna giden çift Mika ve Uwe, "Biz Almanya’dan geldik. Biz her şeyi çok seviyoruz. Dağ, taş, toprak, insan, hayvan bu bizim en güzel değerlerimiz. 5 gündür burada Müslüm arkadaşımın misafiriz. Allah razı osun bize çok iyi davrandı. Şunu gördük Yüksekova’da misafir perverlikte onların üzerinde kimse yok. Bugün akşam bizi çarşı çıkartan arkadaşımız, yürüdüğümüz anda baktık kar çalışması oluyor hayranlıkla izledik, çokta hoşumuza gitti. Yanaştık kar temizleyen arkadaşların yanına hemen bizimle ilgilendiler. Merak ettik çalışmalara katıldık. Kürekleri elimize aldık hemen yoldaki karları temizledik, yaptıkça hoşumuza gitti. Buralarda kış olabilir ama insanı çok sıcak bu dünyalara bedel. Bizi aralarına kabul eden kar temizleyen arkadaşlara teşekkür ederiz” dedi.


Alman çifti evine misafir eden Müslüm Taşçı ise "Biz Yüksekovalılar olarak misafirleri çok severiz. 5 gündür Almanya’dan gelen Mika ve Uwe çifti benim çok özel misafirlerimdir, çünkü uzaktan geldiler. Onlara en iyi şekilde ağırlamak benim için önemli. Her gün güzel bir yerlere götürüyorum. Bu akşamda çarşıya çıkarttım ve bu arada çarşı merkezinde belediye ve karayollarının yürüttüğü kar çalışması vardı. Alman çiftin hoşuna çok gitti hemen ekiplerin yanına gitmemizi istedi. Bizde hemen kar temizleme ekibine katılarak güzel vakit geçirdik. Alman çiftimiz hemen ellerine kürekler alarak hiç yabancılık hissetmeden çarşı merkezinde yolda kar temizlediler. Bu bizi hem güldürdü, hemde mutlu etti” diye konuştu.


Diğer tarafta yapılan kar temizleme çalışmalarını takip eden Yüksekova Belediyesi Araç Sevk ve Bakım Amiri Ahmet Tozun, "İlçemizde ara ara gerçekleşen kar yağışı ile birlikte seferber olan ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarına tüm hızıyla gerçekleştiriyorlar. Bu günde hem Yüksekova Belediyemiz hemde karayolları ekipleriyle beraber Cengiz Topel Caddesi’nde kar temizleme çalışmalarını yaptık. Bitirildikten sonra bağlı ara sokaklarda kar temizleme çalışmasını tüm hızıyla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:27
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