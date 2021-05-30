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Avrupa Alman Bild’in DİTİB düşmanlığı
Avrupa

Alman Bild’in DİTİB düşmanlığı

Alman Bild gazetesi, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde yeniden İslam Din Dersi Komisyonu’na dahil edilen DİTİB’i hedef aldı. Çirkin karalamaya Cem Özdemir gibi Türkiye düşmanları da destek verdi

Yeniakit Publisher
2021-05-30 06:27:00 -
Alman Bild’in DİTİB düşmanlığı

DİYANET İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) İslam Din Dersi Komisyonu'na alınması üzerine harekete geçen BILD gazetesi, resmen kin kustu. DİTİB'in komisyondan atılması için eyalete baskı uygulayan BILD, iftirada sınır tanımayarak, "İsrail ve Yahudi düşmanlarının din dersi müfredatında etkili olması kabul edilemez" yorumunu yaptı.

Sözde uzmanlar

EYALETİ baskı altına almak için Cem Özdemir'in de aralarında bulunduğu ne kadar Türkiye karşıtı varsa konuşturan BILD, PKK sempatizanı olan Yeşiller Eyalet Milletvekili Berivan Aymaz'ı "Uyum", ülkedeki Müslüman toplumu tarafından kabul görmeyen Ahmet Mansour'u da "İslam uzmanı" olarak tanıttı.

Laschet’e baskı

EYALET Başbakanı Armin Laschet'in DİTİB ile ilgili sorulara yanıt vermediğini yazan gazete, "Soruları Eğitim Bakanı Yvonne Gebauer'e iletti" dedi. Bakanlık, eleştirileri reddetti. Anlaşmanın bazı kurallara dayandığına dikkat çeken bakanlık, DİTİB eyalet teşkilatının kendi tüzüğü olan bir dernek olduğunu vurguladı.

Laschet’e ‘geri adım atma’ mesajı!

Bugüne kadar Türk toplumunun birçok sorununa elinden geldiğince çözüm arayan NRW Başbakanı Laschet'in DİTİB konusunda da dik durması bekleniyor

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