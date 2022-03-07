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Avrupa Alman Bild gazetesi duyurdu: Putin Avrupa’ya yüzlerce casus gönderdi!
Avrupa

Alman Bild gazetesi duyurdu: Putin Avrupa’ya yüzlerce casus gönderdi!

Savaşın başlamasından bu yana 1,5 milyon insan Ukrayna’yı terk etti. Putin yönetiminin, Ukrayna’ya destek veren Avrupa ülkelerine yüzlerce casus gönderdiği iddia edildi. Alman Bild gazetesi, Alman güvenlik birimlerine dayandırdığı haberinde, Rusya’nın Almanya’ya en az 200 casusun gönderildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 13:27:00 -
Alman Bild gazetesi duyurdu: Putin Avrupa’ya yüzlerce casus gönderdi!

Bild gazetesi, Alman güvenlik güvenlik makamlarından edinilen bilgilere dayanarak verdiği haberinde, Ukrayna’ya savaş açan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Almanya’ya en az 200 casus gönderdiğini yazdı. 


Bild aynı haberinde, güvenlik uzmanlarına göre Rusya adına Almanya’da casusluk yapan ajan sayınının 2 binin üzerinde olduğu belirtildi. Haberde, Rus ajanların, Alman politikacılar, şirket yöneticileri ve Rusya’yı eleştirenlerle ilgili bilgiler toplayıp Moskova’ya gönderdikleri yazdı. 2019 yılında bir Rus ajanın Almanya’nın başkenti Berlin’de rejim karşıtı bir Çeçen’i öldürdüğü hatırlatılırken, benzer cinayetlerin işlenebileceğine dikkat çekildi. Öte yandan Putin yanlısı motosikletli rock gruplarının da hem şiddet hem de casusluk faaliyetlerinde bulunmaları için Almanya’ya gönderildiği ileri sürüldü. ‘Gece Kurtları’ olarak nitelenen bu çetenin 5 binden fazla üyesi olduğu iddia edildi.

 

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