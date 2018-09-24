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Alman basınının iki yüzlülüğü!

Gezi kalkışması sırasında çapulcuları savunan Spiegel dergisi, Almanya'daki Hambach olaylarında çevrecilere değil, polislere destek verdi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 14:15
Alman basınının iki yüzlülüğü!

Almanya'da haftalardır Hambach direnişi yaşanıyor. Polisler Köln'de bulunan 12 bin yıllık ormanı çevrecilerden arındırmaya çalışırken, aktivistler de polislere karşı direniş gösteriyor.

Haftalardır süren eylemlerde son olarak 1 gösterici yaşamını yitirirken, eylemlere polis şiddeti damgasını vurmuştu. Alman basınının "demokratik" eylemlerdeki duruşu ise muadillerine göre oldukça karmaşık bir pozisyonda.

ALMAN BASININDAN POLİSLERE DESTEK VERİYOR

Köln'de yapılan bu gösteri, Spiegel dergisine de konu oldu. Hambach Ormanı'nın kaleme alındığı dergide, göstericilerin karşısında bir tavır sergilenirken, polislere adeta arka çıkıldı.Polislere arka çıkılması bir yana göstericilerin haksız olduğu yazılar yayınlanan dergide, polis şiddetine ilişkin ne bir kelime ne de bir görsel yayınlandı.

GEZİ OLAYLARINA DESTEK VERMİŞLERDİ

Spiegel dergisinin bu tavrı için karmaşık dememizin sebebi ise, derginin geçmişte savunduğu fikirleri bugün reddetmesi.

2013 Gezi Parkı Eylemleri'nde protestocuların en nemli destekçilerinden olan Spiegel, günler hatta aylar boyunca süren hükümet karşıtı yayınlar ile göstericilere detek vermişti. "Çevre" bahanesiyle o gün duyar kasan Spiegel, bugün 12 bin yaşındaki ağaların linyit madeni olmaması için mücadele veren göstericilere destek vermek bir tarafa, onları barbarlıkla suçluyor...

ALMANYA'NIN ENERJİ CEVHERİ

Kendilerine karşı son bir haftadır saldırıların arttığını belirten Aachen polisi, protestoculara sakin olmaları ve güvenlik güçlerinin talimatlarına uymaları çağrıda bulundu.

Ormanda bulunan asırlık meşe ve kayın ağaçlarını koruduklarını savunan çevreciler, Enerji şirketi RWE tarafından işletilen Avrupa'nın en büyük linyit maden ocağının genişletilmesi için her geçen gün daha da küçüldüğüne dikkati çekiyor.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 14:15
  1. Almanya
  2. Hambach
  3. Olay Savcı
  4. polis

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