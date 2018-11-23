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Alman basınından flaş iddia! Silah satışı sadece 2 ay durduruldu

Alman basını, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili olarak Almanya'nın, Suudi Arabistan'a yönelik silah ihracatını sadece 2 ay durduğunu iddia etti.

23 Kasım 2018 Cuma 22:10
Alman basınından flaş iddia! Silah satışı sadece 2 ay durduruldu

Almanya'nın Suudi Arabistan'a yönelik silah ihracatını sadece 2 ay durdurduğu iddia edildi.

Alman haber dergisi Der Spiegel'in haberine göre, Alman hükümetinin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra Suudi Arabistan'a yeni silah satışına izin vermeme kararı 2 ay için geçerli olacak. Almanya, 2 ay sonra Riyad'a yönelik silah satışlarını tekrar değerlendirmeye alacak.

Habere göre, Alman hükümeti, kasım ayı başında silah üreticilerine ihracatına onay verilen silahların Suudi Arabistan’a sevkiyatının durdurulmasını istedi.

Diğer ülkelerden destek beklediler

Berlin'in Suudi Arabistan'a kaç adet silah ihracat lisansı verdiği bilinmezken, Der Spiegel, sevkiyatı durdurulan ihracat hacminin 2,5 milyar avroya denk geldiği iddiasında bulundu.

Almanya geçen ay, Kaşıkçı cinayetinin sonucu ortaya çıkıncaya kadar Suudi Arabistan'a tüm askeri ihracatı durdurduğunu açıklamıştı.

Alman hükümeti, Riyad üzerinde daha etkili olabilmesi için öteki Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de benzer kararı almasını istemişti.

18 kişiye yasak getirmişti

Almanya, aynı zamanda Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisi bulunan 18 kişiye ülkeye giriş yasağı getirmişti.

Suudi Arabistan, Almanya'nın yılbaşından bu yana en çok silah sattığı ikinci ülke oldu. Almanya, yılın 9 ayında Cezayir'e 741,5 milyon avro, Suudi Arabistan'a da 417 milyon avro değerinde silah sattı.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 22:10
  1. Almanya
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