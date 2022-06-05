Alman basını Türkiye’yi konuşuyor!

Der Spiegel, Tagesschau ve Tagesspiegel gibi çok sayıda yayın organında Türkiye konu oldu. Alman basını, Türkiye’nin “Turkey” olan İngilizce adının Türkçedeki bir diğer anlamının “hindi” olduğuna dikkat çekti.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ülkemizin uluslararası toplumda kullanılan yabancı dildeki isminin değiştirilmesi konusunda BM’ye mektup yazmıştı. Ardından BM’den cevap gecikmemiş yabancı dillerde “Turkey” olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirmişti.

Konuya yönelik çalışmalara ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 Aralık 2021’de Resmî Gazete’de yayınlattığı bir genel ile başlandı. “Türkiye” markasının güçlendirilmesi hedefiyle alınan karar doğrultusunda ilk olarak “Made in Turkey” yerine “Made in Türkiye” ibaresinin kullanılması talimatı verilmişti.