Alman basını, Türkiye-ABD anlaşmasını özetledi
Türkiye ile ABD'nin, Suriye konusunda mutabakata varmasının ardından Alman basını Türkiye'nin zafer elde ettiğini yazdı.20 Ekim 2019 Pazar 09:49
Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla ABD ile Suriye'nin geleceğine dair bir anlaşmaya vardı.
Bu anlaşmaya göre; Türkiye askeri harekata gerek kalmadan 32 kilometre derinliğindeki güvenli bölgenin tek hakimi oldu.
Alman medyası: Türkiye'nin zaferi
Anlaşma; dünya medyası tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'a karşı aldığı siyasi zafer olarak nitelendirdi.
Ensonhaber'deki habere göre, Amerika ve Avrupa'da gazete manşetlerini Erdoğan'ın fotoğrafları süsledi.
Türkiye'nin siyasi kazancının etkileri Almanya'da henüz dinmedi. Ülkede, Trump'ın Erdoğan önünde diz çökerek kırmızı halı serdiği karikatürler, gazetelerde yayınlandı.
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