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Deutsche Bank'a polis baskını!

Alman polisi, Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank’ın Frankfurt merkezine baskın düzenledi. Bankada Frankfurt savcılığı tarafından kara para aklama soruşturmasına yönelik arama yapıldığı bildirildi.

29 Kasım 2018 Perşembe 13:13
Deutsche Bank'a polis baskını!

Frankfurt Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada federal polis yetkilileri ile birlikte kara para aklama soruşturmasına yönelik bankanın Frankfurt merkezinde arama gerçekleştiriliyor.

170 kişilik ekip

Alman medyasına göre ise vergi müfettişlerinin de yer aldığı yaklaşık 170 kişilik ekip sabah altıdan beri bankanın merkezinde arama yapıyor.

Aramanın, Danimarkalı Danske Bank’ın 150 milyar dolar tutarında kara para aklama işleminde bazı Avrupalı bankaların yardımcı olduğu iddiasından sonra gelmesi dikkat çekti.

Bankanın hisseleri düştü

Haberin duyulmasından sonra, bankanın hisseleri yaklaşık yüzde 4 düşerek, 8,27 avrodan işlem görüyor.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 13:13
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