Alman Bakan'dan Türkiye yolunda açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, iki günlük resmi bir ziyaret için bugün Türkiye'ye gidiyor. Bakan Maas, Ankara'ya hareketinden önce yaptığı açıklamada, ilişkilerde geçen aylarda yaşanan gerginliğe rağmen Türkiye ile yakınlaşma mesajları verdi.

Maas, "Toplumlarımız arasındaki derin bağ ve çeşitli ortak çıkarlarımız göz önünde bulundurulduğunda, ilişkilerimizin iyileştirilmesi için çalışmaları sürdürme isteğimiz açıktır” şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE İLE YAPICI İLİŞKİLER ALMANYA'NIN ÇIKARINA"

Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek olan Maas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilecek. Türkiye'ye Dışişleri Bakanı sıfatıyla ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek olan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Maas, "Türkiye ile ilişkileri yapıcı olarak şekillendirmenin Almanya'nın stratejik çıkarı” olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Almanya için "önemli bir müttefik” olduğunu vurgulayan Alman Bakan, "ancak geleneksel olarak iyi olan ilişkilerin son yıllarda çok sayıda sınavdan geçtiğini” hatırlattı.