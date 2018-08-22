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Alman bakandan krtitik Türkiye açıklaması

Almanya'da Sosyal Demokrat siyasetçi Andre Nahles, Türkiye'ye ekonomik anlamda yardım yapılmasını yineledi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 19:25
Alman bakandan krtitik Türkiye açıklaması

Almanya’da koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin lideri Andrea Nahles, ekonomik kriz içinde bulunan Türkiye’ye mali yardım yapılması önerisini tekrarladı. Nahles, Passauer Neue Presse gazetesine yaptığı açıklamada "ABD’nin yaptırımları nedeniyle Türkiye'deki ekonomik ve mali kriz önemli ölçüde arttı ve gerçek bir tehdide dönüşebilir” dedi. Nahles, Almanya için bu durumun önemsiz olmadığını da sözlerine ekledi.

Sosyal Demokrat siyasetçi, "Türkiye'nin kaderinin bizim için önemsiz olmadığı konusunda bilinçli açık bir işaret” verdiğini belirtti. Avrupa’nın ve Almanya’nın çıkarları açısından Türkiye’nin türbülansa girmemesi gerektiğini vurgulayan Nahles, bunun "bütün bölgede istikrarsızlaşmaya yol açabileceğini” söyledi. Nahles, bu nedenle de Alman hükümetinin Türkiye ile "bütün düzeylerde diyalog içinde” kalmasının öneminin altını çizdi.

"TÜRKİYE İLE SIKI EKONOMİK İLİŞKİLER ÖNEMLİ"

Almanların vergileriyle toplanan paranın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimine mali destek olarak aktarılmasına ilişkin eleştirilere de yanıt veren Nahles, “Ben öyle bir şey söylemedim, burada belli ki bazı insanların kafasında serbest çağrışım oluşmuş” şeklinde konuştu. Almanya'da Türkiye’ye mali yardım konusunun tartışılmasını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Nahles, sıkı ekonomik ilişkileri korumanın ve pekiştirmenin Almanya’nın, Avrupa’nın ve Türkiye’nin çıkarına olduğunu ifade etti.

Nahles, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Eylül ayının sonunda Almanya’ya yapmayı planladığı devlet ziyaretini de savunarak diyalog temelinde şekillendirilen dış politikanın dışında bir seçenek olmadığını belirtti. Nahles, ancak kritik konuların da “elbette konuşulması” gerektiğini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 19:25
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