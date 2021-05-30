Alman bakan zor durumda: Korona test merkezlerinde büyük vurgun tespit edildi!

Savcılık vatandaşlara yapılan ücretsiz korona testlerindeki fatura sahtekarlığı şüphesini araştırıyor. Bochum'daki savcılığın talebi üzerine, Ruhr bölgesindeki bir iş yerleri ve özel apartmanlar arandı.

Sağlık Bakanı Jens Spahn (CDU) “Daha ​​fazla rastgele kontrol” olacağını duyurdu. Bakan, Twitter'dan yaptığı açıklamada "İster maskeyle ister testle olsun pandemiyi kendini suçlu bir şekilde zenginleştirmek için kullanan herkes utanmalıdır," dedi.

Ruhr bölgesine baskın

Düsseldorf'taki Alman Basın Ajansı'nın bir sözcüsü, soruşturmanın Bochum merkezli çeşitli yerlerde test sahaları işleten bir şirketten sorumlu iki kişi hakkında yürütüldüğünü söyledi.

Aramalar sırasında belgelere de el konuldu. Yetkili, şüpheli şirketin adını vermek istemedi. Soruşturma açılmasının sebebi, WDR, NDR ve "Süddeutscher Zeitung" (SZ) tarafından yapılan araştırmalardı.

SPD , Spahn'ı eleştirdi

SPD, bu skandal için Spahn'ı sorumlu tutuyor. SPD meclis grubunun ilk meclis genel müdürü Carsten Schneider dpa'ya şunları söyledi: “Maskelerden sonra, şimdi hızlı testler. Sağlık Bakanlığı'ndaki yönetim başarısızlığı kabul edilemez boyutlara ulaştı. Vergi mükelleflerinin parasının titiz bir şekilde kullanımından sorumludur."

Federal hükümet, vatandaş başına haftalık en az bir hızlı testin masraflarını üstleniyor. Test merkezleri, test başına 18 Euro alıyor. Nisan ve Mayıs aylarında bu şirketlere toplam 660 milyon euro transfer yapıldı.

SZ, NDR ve WDR tarafından yapılan araştırmaya göre sistem, kontrol olmadığı için faturalandırma sahtekarlığına adeta davetiye çıkartıyor.

Köln'deki bir test merkezinde yapılan araştırmada, gerçekte alınan 70 numune yerine yaklaşık 1000 numunenin faturalandırıldığını gösterdi. Diğerlerinin yanı sıra Essen ve Münster'deki örnekler de de benzer faturalandırmalar olduğunu gösteriyor. Rapor, yetkililerin kontrol eksikliğine işaret ediyor.

Spahn kendini "Bir pandemide bazen işler hızlı olmak zorundadır." sözleri ile savunmaya çalışırken yakın zaman içinde de test başına ödenen ücretin düşeceğini söyledi.