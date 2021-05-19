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Avrupa Alman Bakan Heiko Maas, yarın Kudüs ve Ramallah'ı ziyaret edecek
Avrupa

Alman Bakan Heiko Maas, yarın Kudüs ve Ramallah'ı ziyaret edecek

Gelen son dakika haberine göre; Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yarın Kudüs ve Ramallah'a ziyaret gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 19:37:00 -
Alman Bakan Heiko Maas, yarın Kudüs ve Ramallah'ı ziyaret edecek

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bu gece İsrail ve Filistin'i ziyaret etmeyi planladığını söyledi.

Maas, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, ziyarete ilişkin İsrail ve Filistin tarafıyla koordinasyon için olduklarını belirtti.

"Kudüs ve Ramallah’ta görüşmeler yapmayı planlıyorum"

Bundan dolayı ziyaretin henüz yüzde 100 netleşmediğini aktaran Maas, "Ancak bu gece İsrail'e uçup Kudüs ve Ramallah'ta görüşmeler yapmayı planlıyorum." dedi.

"Uluslararası bir çaba sergilenmeli”

Maas, Almanya'nın iki tarafa da etkili olma olanakları bulunduğunu, her iki tarafa da bir çözüm beklediğini açıkça gösteren uluslararası bir çabanın sergilenmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Maas, Orta Doğu'daki ihtilafın yeniden uluslararası politikanın önceliği haline geldiğini kaydetti.

 

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