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Avrupa Alman bakan açıkladı: Yaptırımlar daha da ağırlaştırılacak!
Avrupa

Alman bakan açıkladı: Yaptırımlar daha da ağırlaştırılacak!

Belarus-Polonya sınırındaki gerginlik devam ederken Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’tan ‘yaptırım’ tehdidi geldi. Maas, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin Belarus’a yönelik yaptırımları daha da ağırlaştıracağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 15:04:00 -
Alman bakan açıkladı: Yaptırımlar daha da ağırlaştırılacak!

Maas, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi Brüksel'de yaptığı açıklamada, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun AB'den ülkesine olan yaptırımları kaldırmasını istediğine işaret ederek "Bugün burada cevabımızı vereceğiz. Özellikle insan kaçakçılığıyla ilgisi olan kişilere yaptırımları daha ağırlaştıracağız." dedi.

Minsk'te yaşananların, insanlık dışı bir sistemin göçmenleri AB'ye baskı aracı olarak kullanmak istemesi olduğuna dikkati çeken Maas, bu durumun son günlerde daha da kötü bir hal aldığını vurguladı.

Maas, hava yollarının Belarus'a insan kaçakçılığına alet olmaması gerektiğine dikkati çekerek "THY'nin attığı adımlar, gayrimeşru faaliyetlerden uzak kalınabileceğini gösterdi. Bunu diğer hava yolları da yapabilir, bunu yapmayan ağır yaptırımları hesaba katmalı. Göçmenleri, Belarus'a götüren hava yolları için iniş ve kalkış haklarını durdurmayı ekarte edemeyiz." diye konuştu.

 

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