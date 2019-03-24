Allianz'ın yeni ürünü çocukların eğitimini güvence altına alıyor

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Allianz Yaşam ve Emeklilik ile Allianz Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Taylan Türkölmez, Allianz Türkiye olarak yeni bir ürün çıkardıklarını belirterek, "Yeni ürünümüz Geri Ödeyen Yaşam Eğitim Sigortası ile müşterilerimiz, sigorta priminin tamamını ilk yıl içinde tek seferde veya taksitler halinde ödeyerek çocuklarının yarınlarını güvence altına alabilecek." dedi.

Türkölmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'da kişi başına düşen sigorta harcamasının bin 833 dolar, Türkiye’de ise 166 dolar seviyesinde olduğunu aktararak, Türkiye'de sigorta sahipliğinin düşük olduğunu söyledi.

Sigorta bilinci ve bilinçli ailelerin giderek artmasıyla gerek sigorta gerekse çocukların kesintisiz eğitim almasına verilen önemin arttığını ifade eden Türkölmez, şunları kaydetti:

"Ülkemizde okul masraflarının da önemli bir boyuta ulaştığı günümüzde, çocuklarımızın eğitim hayatlarının finansal kayıplardan etkilenmemesi için eğitim sigortası daha da önemli hale geliyor. Değişen aile yapıları ve artan özel okul ve üniversite sayılarının da bu ürünün gelişimindeki önemli faktörler olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, hayat sigortalarının eğitim sigortası adıyla olmasa da bu ihtiyaca yönelik satıldığını da söylemek gerekir. Hayat sigortalarının kişilerin eğitim de dahil olmak üzere dönemsel ihtiyaçlarına teminat verebilme esnekliği sayesinde bu tür sigortaların da talep edildiğini görüyoruz."





- "Sigorta süresi sonunda ödenen toplam prim tutarını geri ödeyeceğiz"





Taylan Türkölmez, Allianz Türkiye olarak yeni bir ürün çıkardıklarını belirterek, "Yeni ürünümüz Geri Ödeyen Yaşam Eğitim Sigortası ile müşterilerimiz, sigorta priminin tamamını ilk yıl içinde tek seferde veya taksitler halinde ödeyerek çocuklarının yarınlarını güvence altına alabilecek." dedi.

Sigorta süresi sonunda yaşam kaybının gerçekleşmemesi durumunda da ödenen toplam prim tutarını geri ödeyeceklerini ifade eden Türkölmez, aynı zamanda belirlenen teminat tutarına göre yurt içi ve yurt dışı eğitim danışmanlığı avantajları da sunduklarını bildirdi.

Türkölmez, yeni ürün kapsamında çocuk sağlığı danışma, pedagog/psikolog, eğitim ve kariyer koçluğu, hobi kursları, etüt merkezleri, dil kursları gibi birçok hizmeti de indirimli ya da ücretsiz olarak sunmayı taahhüt ettiklerini belirterek, "Geri Ödeyen Yaşam Eğitim Sigortası, tek prim ödemeli, yıllık azalan teminatlı uzun süreli bir hayat sigortası olma özelliği gösteriyor. Teminatların dolara endekslendiği Geri Ödeyen Yaşam Eğitim Sigortası’nda poliçe süresi ve sigortalı yaşı toplamı 70’i geçmemek üzere en az 10, en çok 20 yıl olabiliyor. 18-60 yaş arasındaki herkes bu sigortayı satın alabiliyor. Bu ürünün önemli avantajlarından birisi de ödediğiniz primleri, belirli tutarları aşmamak kaydıyla vergiden düşebiliyorsunuz. Ayrıca, sigorta ettirenin sadece anne ya da baba olması gerekmiyor, sigorta ettiren değiştirilebilir, tüzel kişi olabilir." şeklinde konuştu.

Türkölmez, primlerin, çocuğun eğitim süresine bağlı olarak sigorta süresine göre belirlendiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geri Ödeyen Yaşam Eğitim Sigortası ürünümüzde sigorta ettiren; yıllık eğitim masrafını ve sigorta süresini belirliyor. Belirlenen yıllık eğitim masrafı ile sigorta süresi çarpılarak poliçenin başlangıç yaşam kaybı teminat tutarı ortaya çıkıyor. Yaşam kaybı teminatı, her yıl yıllık eğitim masrafı kadar azalarak sigorta süresi boyunca devam ediyor. Sürenin sonunda riskin gerçekleşmemesi durumunda da sigorta başlangıcında dolar olarak ödenen prim tutarı sigortalımıza geri ödeniyor. Örnek vermek gerekirse, 12 yıllık 120 bin dolar tutarındaki başlangıç teminatı için sigortalımız sadece 4 bin dolar civarı bir rakamı ister peşin ister taksitle ödüyor. Sonraki 12 yıl boyunca teminat tutarı her yıl 10 bin dolar düşerek devam ediyor. 12 yılın sonunda ise riskin gerçekleşmemesi durumunda, en başta ödenen 4 bin dolar sigortalımıza geri ödeniyor. Riskin gerçekleştiği bir senaryoda ise sigortanın kaçıncı yılında olduğuna bağlı olarak kalan teminat tutarı lehdara peşin olarak ödeniyor."





- "Çocuğun eğitimine kesintisiz devam edebilmesi için güvence sağlanıyor"





Allianz Yaşam ve Emeklilik ile Allianz Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Türkölmez, Allianz Türkiye olarak eğitim sigortaları alanında "Çocuğum Okusun Eğitim Güvencesi" adlı ürünü de sunduklarını, bu ürünün, kaza sonucu karşılaşılabilecek finansal riskler karşısında, belirlenen süre boyunca çocuğun eğitim masraflarını karşılayarak eğitimine kesintisiz devam edebilmesi için güvence sağlayan bir sigorta olduğunu vurguladı.

"Çocuğum Okusun Eğitim Güvencesi"nin trafik kazaları, ev kazaları, deprem, yanık, terör olayları ya da spor karşılaşmalarında yaralanma gibi birçok duruma karşı güvence sağladığını aktaran Türkölmez, ürün kapsamındaki teminatlara ilişkin şunları anlattı:

"Bunlardan ilki olan Kaza Sonucu Yaşam Kaybı Teminatı'nda; sigorta süresi başladıktan sonra bir kaza sırasında ya da kaza tarihinden itibaren bir yıl içinde yaşam kaybı olursa teminat, sigortalının belirlediği lehdara ödeniyor. Bir diğer teminat olan Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı'nda, sigortalının kaza sonucu, maluliyete uğraması ve iş göremez duruma gelmesi halinde teminat sigortalıya ödeniyor. Kapsamı dar olan bu ürünümüzde, ayrıca sigortalılık süresi boyunca ihtiyaç halinde eve doktorlu ambulans gönderimi, tıbbi danışma hizmeti, ameliyat ya da doğum sonrası bakıcı hizmeti gibi birçok ek fayda da sağlıyoruz. Doğaldır ki dar kapsamlı bu ürünümüzün fiyatı da daha ucuz."

Türkölmez, eğitim sigortası olarak satılmasa da "Geri Ödeyen Yaşam Sigortası" adını taşıyan bir diğer ürünün de bu amaca yönelik satın alınabileceğini belirterek, "Geri Ödeyen Yaşam Sigortası"nın yaşam kaybı teminatı sağlamakla beraber belirli bir sürenin sonunda da halen sigortalının, hayata olması durumunda yaşam teminatı olarak yatırılan prime eşit bir tutarı tazminat olarak geri almış olduğunu söyledi.





- "Başarılı bir gelecek için çocuklarımızın eğitim hayatı sekteye uğramamalı"





Taylan Türkölmez, eğitim sigortasının yaygınlaşması için yazılı ve görsel basında olası riskler ve bu risklerin nasıl önlenebileceğinin daha fazla anlatılması ve kişilerin bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Eğitim hayatı bildiğiniz gibi uzun süren bir süreç. Günlük hayatımızda risklerin çok farkında olan bir toplum değiliz. Bu anlamda çocuğunun eğitim hayatını finanse eden kişinin başına gelebilecek tatsız olaylara, kazalara karşı önlem alması gerektiğinin altını çizmek gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Bu bilinçlendirme çalışmasının, hem basında yer alarak hem okul kayıt dönemlerinde veliler ile görüşülerek hem de alternatif dağıtım kanallarında birebir şekilde anlatılarak yapılabileceğini belirten Türkölmez, başarılı bir gelecek için çocukların eğitim hayatının sekteye uğramaması gerektiğini düşündüğünü kaydetti.