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Allianz, yeniden "Türkiye'nin En Beğenilen Sigorta Şirketi"

- Allianz, Capital Dergisi'nin gerçekleştirdiği "Türkiye'nin En Beğenilen Şirketleri" araştırmasında üst üste dördüncü kez "Türkiye'nin En Beğenilen Sigorta Şirketi" seçildi

07 Aralık 2018 Cuma 14:47
Allianz, yeniden "Türkiye'nin En Beğenilen Sigorta Şirketi"

İSTANBUL (AA) - Allianz, Capital Dergisi'nin gerçekleştirdiği "Türkiye'nin En Beğenilen Şirketleri" araştırmasında, üst üste dördüncü kez "Türkiye'nin En Beğenilen Sigorta Şirketi" oldu.

Allianz'dan yapılan açıklamaya göre, şirket Capital Dergisi'nin gerçekleştirdiği "Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri" araştırmasında bir kez daha sigorta sektörünün lideri olurken, böylelikle Allianz, 2015 yılından bu yana "En Beğenilen Sigorta Şirketi" seçildi.

Verilen bilgiye göre, 600'ün üzerinde şirketten bin 480 üst düzey yöneticinin katıldığı araştırmada, oylar, ekonomiye katkı, çalışan memnuniyeti, çalışana sunduğu sosyal imkanlar, çevreye karşı duyarlılık, finansal sağlamlık, güvenilir olma, hizmet ve ürün kalitesi, sürdürülebilirlik stratejisi, müşteri memnuniyeti gibi 22 performans kriterine göre verildi.

Allianz, sigorta kategorisinde üst üste dördüncü kez sektör birinciliğine layık bulunurken bireysel emeklilik kategorisinde de lider koltuğuna oturarak, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda "en beğenilen şirket" oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye CEO'su Aylin Somersan Coqui, son dört yıldır arka arkaya "En Beğenilen Sigorta Şirketi" seçilmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl mutluluğumuz ikiye katlandı. Bireysel emeklilik kategorisinin de birincisi olduk. Allianz olarak yeni nesil sigortacılığın öncüsü olma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Müşteri odaklı iş stratejimiz, daha iyi bir çevre, daha iyi bireyler, daha iyi kurumlar ve daha iyi bir toplum yaratılmasına yönelik çalışmalarımızla sektörümüze liderlik etmeye devam ederken bu tür araştırmalar sayesinde ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu görüyoruz. Tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve oy verenlere teşekkür ediyorum."


Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 14:47
  1. Allianz

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