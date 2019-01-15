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Allianz Türkiye’nin operasyonları Fahri Kaan Toker’e emanet

Allianz Türkiye Operasyonlar Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği'ne Fahri Kaan Toker getirildi

15 Ocak 2019 Salı 12:27
Allianz Türkiye’nin operasyonları Fahri Kaan Toker’e emanet

İSTANBUL (AA) - Allianz Türkiye Oto Sigortaları Takımına liderlik yapan Fahri Kaan Toker, Operasyonlar Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği pozisyonuna getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sigorta sektörünün lideri ve güçlü finans kuruluşu Allianz Türkiye, yeni döneme yeni yönetim yapısıyla giriş yaptı.

Haziran 2018’de çevik çalışma modelinin ilk oluşturulan Oto Sigortaları Takımı’na liderlik yapan Fahri Kaan Toker, 1 Ocak 2019’da Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak atanan Tolga Gürkan’dan boşalan Operasyonlar Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği pozisyonuna getirildi.

Lisans ve yüksek lisans derecelerini Marmara Üniversitesi İşletme Enformatiği bölümünde tamamlayan Fahri Kaan Toker, kariyerine 1999 yılında Vizyon Net Yazılım Geliştirme şirketinde Kurucu ve Yönetici Ortak olarak başladı.

Allianz Türkiye Ailesi’ne 2008 yılında Proje Yönetim Ofisi Proje Müdürü olarak katılan Toker, Dönüşüm Projeleri Müdürlüğü, Hasar Grup Başkanlığı, Elementer Operasyon Grup Başkanlığı ve Elementer Operasyon Direktörlüğü gibi pozisyonlarda görev aldı. Haziran 2018’den bu yana Oto Sigortaları Lideri olarak görev yapan Fahri Kaan Toker, 1 Ocak 2019 itibarıyla Allianz Türkiye Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 12:27
  1. Allianz Türkiye
  2. Fahri Kaan Toker

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