Allianz sağlık sigortalı sayısı 1 milyonu aştı

İSTANBUL (AA) - Sigorta şirketi Allianz Türkiye, sağlık sigortasında müşteri sayısını 1 milyonun üzerine taşıdı.

Allianz tarafından yapılan açıklamaya göre, "her sigortalımız bizim için ilk sigortalımız kadar özel" mottosuyla pazarlama kampanyası yürüten şirket, sağlık sigortasında 1 milyon kişiyi aştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Aylin Somersan Coqui, sağlık sigortacılığında müşteri deneyimini zirveye taşıdıklarını belirterek, "Ağustos sonu verilerine göre Türkiye'deki toplam sağlık sigortalı sayısı 3 milyon 969 bin 774 oldu. Allianz Türkiye, sigortada 581 bin 940 bireysel ve 422 bin 931 grup olmak üzere toplam 1 milyon 4 bin 871 rakamına ulaştı. Yüzde 30,8 pazar payı ve yüzde 38,32 müşteri memnuniyeti oranına sahip olmamızın altında da liderlikle yetinmeyen, her gün hizmet kalitemizi artırma stratejimiz yatıyor." ifadelerini kullandı.

Coqui, müşterilerine 4 binin üzerinde anlaşmalı sağlık kurumu üzerinden hizmet verdiklerine işaret ederek, özel ve tamamlayıcı sağlık sigortası süreçlerini ise ürünler kapsamında gruplandırılan 6 çeşit anlaşmalı sağlık kurumu ağı üzerinden yönettiklerini bildirdi.

Allianz Türkiye olarak sadece sağlık harcamalarını finanse eden bir kurum olmanın ötesine geçerek müşterilerinin hayatlarının her evresinde yanında olma misyonuyla hareket ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle, yaşlandıkça artan bakım ihtiyacı ve sağlık giderleri dikkate alındığında, Allianz Türkiye olarak bir sağlık sorunuyla karşılaşmayı beklemeden bireylere önlem almalarını özellikle hatırlatıyoruz. Müşterilerimize önleyici çözümlerle ve geniş ürün yelpazesiyle destek olmayı önemsiyoruz.

Bu doğrultuda, Birleşmiş Milletler'in 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinden biri olan sağlıklı bireyler başlığına doğrudan katkı sağlamak üzere 'Sağlık Destek Programı'nı yürütüyoruz. Önümüzdeki dönemde, hipertansiyon ve akciğer hastalıkları gibi diğer kronik hastalıklara destek olmak için de planlama yapıyoruz. Sağlık sigortası alanında müşterilerin ihtiyaç, bütçe ve beklentileri doğrultusunda, kişiye özel bir paket oluşturmaları için dijital çağa uygun hizmet standartları sağlamak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz."



