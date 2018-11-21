Allianz Grubu'ndan 8,7 milyar avroluk faaliyet karı

İSTANBUL (AA) - Sigorta sektöründe faaliyet gösteren Allianz Grubu, ocak-eylül döneminde 8,7 milyar avroluk faaliyet karı elde ederek yıl sonu hedeflerine yaklaştı.

Allianz Grubu tarafından yapılan açıklamaya göre, grubun kur farkı ve konsolidasyon etkilerinden arındırılmış ciro büyümesi yılın 3. çeyreğinde yüzde 9,8'e ulaştı.

Allianz'ın, toplam gelirleri de 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artarak 30,5 milyar avroya çıktı. Grubun gelirleri 2017'nin üçüncü çeyreğinde 28,3 milyar avro düzeyinde gerçekleşmişti.

Doğal afet kaynaklı hasarların azalması, daha iyi hasar gelişimi ve genel gider oranındaki düşüşün desteğiyle faaliyet karını 3. çeyrekte yüzde 20,6 artırarak 3 milyar avroya ulaştıran Allianz'ın dokuz aylık faaliyet karı da yüzde 4,8 yükselişle 8,7 milyar avro oldu. Allianz böylece, yıl sonu için 11,1 milyar avro olan faaliyet karı hedefinin yüzde 79'unu gerçekleştirdi.

Faaliyet karındaki artış sonucunda, Allianz Grubu'nun hissedarlara ait net karı 3. çeyrekte yüzde 23,6 artarak 1,9 milyar avro oldu.

Elementer sigortalar branşı faaliyet karında yüzde 44,6'lık artış kaydeden Allianz, bu branşta 3. çeyrekte brüt prim üretimini 12 milyar avroya çıkardı. Kur farkı ve konsolidasyon etkilerinden arındırılmış dönemsel büyüme, yüzde 4,3'lük hacim ve yüzde 1,8'lik fiyat etkilerinin de katkısıyla toplamda yüzde 6,1 düzeyinde gerçekleşti.





- "Yönetilen fon büyüklüğü, rekor düzeye çıktı





Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Baete, yılın dokuz ayında grup genelinde ciddi verimlilik artışıyla güçlü bir performans sergilediklerini belirterek, "Müşteriler, özellikle zor zamanlarda, sigorta ve yatırım gereksinimleri için mali açıdan sağlam bir ortak arıyorlar. Allianz, yıllardır güvenilir bir ortak olmuştur. Bu yıl da hedeflerimize ulaşacağımız konusunda kendimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.



Allianz Grubu Finans Direktörü (CFO) Giulio Terzariol da elementer sigortalar branşında, ana pazarlarda güçlü bir performans sergileyerek başarılı bir üçüncü çeyrek geçirdiklerini ifade etti.

Hayat ve sağlık sigortaları branşlarında güçlü performans gösterildiğini ve gelirlerini artırdıklarını vurgulayan Terzariol, yeni işlerden elde edilen gelirin, 3. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 yükseldiğini bildirdi.

Terzariol, 3. çeyrekte hayat ve sağlık sigortaları branşlarında yeni işlerden elde edilen gelirin, sermaye verimliliği yüksek ürünlerin satışlarının güçlü olması ile 476 milyon avroya çıktığını aktararak, şunları kaydetti:

"Allianz, fon yönetiminde bir kez daha mükemmel sonuçlar elde etti. Yönetilen fon büyüklüğü, 2 trilyon 15 milyar avro ile rekor düzeye çıktı. Faaliyet karı ise 3. çeyrekte 2017'nin aynı dönemine göre, fon yönetimi kaynaklı gelirlerin artması, grup dışı fon büyüklüğünün daha fazla olması, kar marjının az da olsa iyileşmesi ve performans ücretlerinin artmasının etkisiyle yüzde 10,6 artarak 650 milyon avroya ulaştı. Fon yönetiminde ilk dokuz aylık sonuçlara bakıldığında da faaliyet gelirleri yüzde 7,2 artarak 5,0 milyar avro oldu."