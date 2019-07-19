Allebenyüzme havuzları 5 bin yüzücüye eğitim veriyor

Şehitkamil Belediyesi, Alleben Yüzme Havuzlarında kırılacak yeni rekorların ve ödül kürsüsünde yaşanacak haklı gururların temelini atmaya devam ediyor. Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlarının yetiştiği kulvarlarda 5 binin üzerinde kursiyer, yaz okullarında eğitim görüyor.

Sporcu fabrikalarının yıllardır en başarılı örnekleri arasında yerini alan Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzları, yaz spor okulu döneminde farklı gün ve seans seçenekleriyle binlerce sporcu öğrenciye eğitim vermeyi sürdürüyor. Alleben 1 ve Alleben 2 Yüzme Havuzlarında verilen temel eğitimler ve yeni rekorlar için atılacak ilk kulaçlar sonrasında yüzme, sualtı sporları ve sutopu branşlarında müsabık olarak yarışma fırsatı elde edecek olan sporcular, uzman antrenörler gözetiminde kulvarlarda yoğun bir antrenman sürecinden geçiyor. Alleben 2 Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen çalışmaları ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, önce altın kulaçlara moral verdi, akabinde sporcu velileriyle eğitim süreci ve su sporları alanında gerçekleştirilen faaliyetleri değerlendirdi.

"Spor alanındahedefimiz değişmedi"

Spor alanındaki hedeflerinin spor okulları, branşa özgü akademi ve spor kulübü çalışmalarıyla geniş kitlelere spor alışkanlıkları kazandırmak ve altyapılardan uluslararası platformda başarılar elde eden sporcular yetiştirmek olduğunu ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu,Alleben 2Yüzme Havuzuna gerçekleştirdiği ziyaret esnasında yaptığı değerlendirmede, “Spor alanında en önemli hedefimiz spor okulları, branşa özgü akademi ve spor kulübü çalışmalarıyla geniş kitlelere spor alışkanlıkları kazandırmak ve alt yapılardan uluslararası platformda başarılar elde eden sporcular yetiştirmek. Yüzme, sualtı sporları ve sutopu branşlarında sporcularımızın elde ettiği başarılar bizlere her zaman haklı bir gurur yaşattı. Tüm teknik ekibimiz, hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir çaba sarf ediyor. Ben tüm antrenörlerimize yürekten teşekkür ediyorum.Şu anda Alleben 2 Yüzme Havuzumuzda 2 bin 295 öğrencimiz eğitim görüyor. Alleben 1 Yüzme Havuzunda eğitim gören sporcu sayımız ise 3 binin üzerinde. Toplamda 5 binin üzerinde öğrencimizi kulvarlarda buluşturmak ve yüzme sporu ile tanıştırmak mutluluk verici. Spor okullarında temel eğitimlerini alan sporcularımızın, ilerleyen süreçte başarılara kulaç atacağına olan inancımız tam. Bu vesileyle çocuklarını büyük bir güven esası ile bizlere emanet eden değerli sporcu velilerimize de teşekkür ediyorum.Yaz tatili süreci boyunca devam edecek olan eğitimlerde tüm öğrencilerimize iyi eğlenceler ve başarılar diliyorum” diye konuştu.