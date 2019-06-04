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'Allah'tan zenginlik istedim bana islamı verdi'

3 Haziran 2016'da 74 yaşında vefat eden Muhammed Ali, yaptığı spordan çok Müslüman oluşu ve oluşturduğu etki ile zihinlerde yer edinmişti. Anadolu Gençlik Derneği Denizli Şubesi’de Vefatının sene- devriyesinde unutmadı.Amerikalı Müslüman Boksör Muhammed Ali Kılay'ın vefatının sene-i devriyesi münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

04 Haziran 2019 Salı 19:34
'Allah'tan zenginlik istedim bana islamı verdi'

Mesajda şu ifadelere yer verildi; Ünvan maçı için gittiği Londra'da Otel lobisinde gördüğü kişi ona doğru yönelerek sarıldı. Hayatında unutamadığı o anı "İlk kez bir beyaz bana sarıldı" diyerek dile döktü. Daha sonra o beyaz ile İstanbul'a geldi ve Sultanahmet'te cuma namazını kıldı. Rahmetli Prof.Dr Necmettin Erbakan ile Sultanahmet'i dolduran on binlerce kişiye seslendi..Ülkesinde ırkçılığın tavan yaptığı zamanlardı. Türkiye'de müslümanların kendisini muhabbetle bağrına basmaları karşısında göz yaşlarını tutamıyordu. 

Belkide hayatının özeti şu cümle olacaktı Muhammed Ali'nin, "Allah'tan zenginlik istedim bana İslamı verdi"
İnna lillahi ve inna ileyhi raciun! Vefatının sene-i devriyesinde rahmetle ve minnetle anıyoruz. 
Allah rahmet eylesin 

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 19:34
  1. İstanbul
  2. Muhammed Ali Kılay

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