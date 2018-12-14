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''Allah'ını Resulullah'ını seven varsa kulak versin bana, Abdülhamid'i deviriyorlar''

Gazeteci Süleyman Özışık, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evinin önünde geçen duygu dolu bir olayı anlattı.

14 Aralık 2018 Cuma 17:16

Gazeteci Süleyman Özışık katıldığı bir konferansta 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi bazı yerlerde yaşanan olaylardan kısa kesitleri anlattı.

Binlerce insanı bir genç götürdü

Darbe girişimi gecesi Kısıklı'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin önüne binlerce insanı bir gencin götürdüğünü anlatan Özışık, o gencin herkes panik haldeyken bir duvarın üzerine çıkarak ''Allah'ını Resulullah'ını seven varsa kulak versin bana, Abdülhamid'i deviriyorlar' diyerek insanları topladığını ve o gencin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 17:16
  1. Gazeteci Süleyman Özışık
  2. 15 temmuz

YORUM YAZ

  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ25 dk önce
    İSİM VER İSİM.KİMMİŞ O GENÇ ŞEHİT OLAN KİŞİLERİMİZ BELLİ.HANGİSİYMİŞ O ÖGRENELİM.ÖYLE KURU KURUYA SÖYLEMEKLE OLMAZ.İSİM VERKİ.RUHUNA FATİHAA OKUYAK.
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