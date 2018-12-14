Gazeteci Süleyman Özışık katıldığı bir konferansta 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi bazı yerlerde yaşanan olaylardan kısa kesitleri anlattı.

Binlerce insanı bir genç götürdü

Darbe girişimi gecesi Kısıklı'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin önüne binlerce insanı bir gencin götürdüğünü anlatan Özışık, o gencin herkes panik haldeyken bir duvarın üzerine çıkarak ''Allah'ını Resulullah'ını seven varsa kulak versin bana, Abdülhamid'i deviriyorlar' diyerek insanları topladığını ve o gencin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olduğunu söyledi.