Allah'ın rahmeti

Birkaç gün önce mahallemin çay ocağına gittiğimde, birkaç arkadaşın sohbet etmekte olduğunu gördüm. Sohbet genel itibariyle insanların cehenneme gidişiyle ilgiliydi. İfrat ve tefritte olan bir arkadaş, günahkar herkes cehenneme gider yollu bir cümle söyledi.

Ben kendisine; eğer kişi Müslümansa, imanının hürmetine günahının karşılığında cezasını çektikten sonra, mutlaka bir gün cennete gider, dediğimde buna karşılık olarak bana sen hadislerle konuşuyorsun ben ise Kur’an’la konuşuyorum dedi. Hadisler beni bağlamaz manasına da bir laf etti. Bu ülkede inançsızlık ne kadar sorunsa bu kafada olanlar da büyük bir sorun olarak karşımızda durmaktadır.

Sohbetin devamında ben kendisine iki ayet okudum. Ayet şu; Nisa 114. “Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları, dilediği kimseler için bağışlar. Allah’a ortak koşan, kuşkusuz, derin bir sapıklığa düşmüştür.” Ve Zümer 53 ; “De ki: Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”

Bu ayetlerde Rabbimiz açık olarak kendisine şirk yani ortak koşulmadıktan sonra inanan kullarını ve de nefislerine zulmetmiş yani günah batağına saplanmış kullarını imanlarına hürmeten affedip, cennetine koyacağını açık olarak ifade etmektedir. Rabbimiz imana çok büyük hürmet göstermektedir. O imanın hürmetine kişinin eğer cehenneme gitse bile, sonrasında cennete gideceği hadislerde açık olarak ifade edilmektedir. Konu o boyutlarda işlenmiştir ki hadislerde Peygamberimiz güzel sözlerinden birinde bakınız ne buyurmaktadır; “eğer bir toplumda hiçbir günah işlenmese Allah o topluluğu yok eder ve günah işleyip tövbe edecek bir kavim yaratır” demişlerdir. Bu hadiste Peygamberimiz, Allah Hazretlerinin, hiç günah işlenmemesi durumunda o topluluğu öldürüp, kendisine günah işleyip tövbe edecek bir kavimden bahsetmesi dikkat çekicidir. Demem o ki, Allah ilahlığına istinaden biz kulları günah işlemeyle beraber yarattı ve de günah durumunda tövbe kapısını açık bıraktığını anlamaktayız.

Bir başka hadiste de “Rabbimiz rahmetim gazabımı geçti” demişlerdir. Bu ayet ve hadisler bizleri günaha yöneltmemeli. Ancak eğer nefsimize uyma durumunda eğer vicdanımız sızlarsa bu durumda affımız yakındır diye anlaşılmalıdır. Bu ayet ve hadislerden anladığımız biz insanlar günahta ısrarcı olmadıktan sonra affımız umulur…