Abdurrahim Albayrak'tan çok konuşulacak Trump yorumu

Abdurrahim Albayrak, CNN Türk'te yayınlanan programda transfer açıklamalarında bulundu. Albayrak, ABD Başkanı Trump yüzünden döviz kurunun yükseldiğini ve oyuncu almalarının zorlaştığını belirtti.

Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde:

TRUMP BİZİ MAHVETTİ

“Amerika'da bir adam var ya... Allah kahretsin, bizi mahvetti. Trump'tan bahsediyorum. Allah'ın cezası bizi mahvetti. Uçak indirdim lafları yok. Ne uçak indirebilirsiniz ne de kaldırabilirsiniz çünkü borcumuz bir günde yüzde 25 çoğaldı."

“KULÜPLER ALMAYA YANAŞMIYOR”

"Bütün kulüpler oyuncu satmak için çaba sarfedecek. Kolay satamıyoruz. Zamanında çok büyük paralar verilmiş. Satmaya kalktığımızda, vereceğimiz kulüpler bu paraların verilmesine yanaşmıyor. Böyle olunca da oyuncuyu elden çıkaramıyorsunuz. İnşallah bütün kulüpler bu sıkıntıdan kurtulur."

DENAYER SORUSUNA CEVAP

“İsim veremem ama başkan, yönetim ve hocayla beraber çok titiz bir çalışma içerisindeyiz. Artık cicim ayları geçti. Hesabımızı çok iyi yapacağız. Bir lira fazla verecek paramız yok. Sabahtan akşama kadar futbolcuların maçlarını izliyoruz. Bakmadan, etmeden oyuncu alma dönemi geçmiştir. Bu, büyün kulüpler için geçerlidir.”