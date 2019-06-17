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"Allah’ın adaleti şaşmaz" diye bağırdı

Bursa ve İnegöl polisi, uyuşturucu tacirlerine yönelik bin kişiyle şafak operasyonu düzenledi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:53
"Allah’ın adaleti şaşmaz" diye bağırdı

Bursa ve İnegöl polisi, uyuşturucu tacirlerine yönelik bin kişiyle şafak operasyonu düzenledi. 49 kişinin gözaltına alındığı operasyonda adliyeye getirilen zanlılardan biri, "Allah’ın adaleti şaşmaz abi" dedi.


Bursa polisi, uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ay süren teknik takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Sabah saatlerinde Yenice Mahallesi Refah Sokak, Sinanbey Mahallesi, Mesudiye Caddesi’nde Özel Harekat polisinin desteğiyle şafak vakti operasyon yapıldı. 49 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 250 gram bonzai (sentetik kannobinoid), 500 gram esrar, 100 gram metamfetamin, 515 adet ecstasy hap, 7 adet ruhsatsız tabanca, 160 adet mermi ve 15 bin TL suç gelirlerinden elde edilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Zanlılar, ifadelerinin ardından gruplar halinde adliyeye sevk edilmeye başlandı. 3 erkek ve 3 kadın adliyeye getirildi. Adliyeye getirilen kadınlardan biri basın mensuplarına tepki göstererek, "Çek, çek, şerefsizler" diye bağırdı. Bir erkek zanlı ise, polisin başını eğerek götürmesine tepki göstererek, "Abi neden eğiyorsun. Allah’ın adaleti şaşmaz" diye bağırdı.


Diğer şüphelilerin de ifadeleri bittikten sonra gün içerisinde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 15:53
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