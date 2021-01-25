Herkesin bir gözünün nuru vardır değil mi, bende o yüzden yazımın başlığını öyle yazdım. Allah gözümüzün nuru evlatlarımızı hem dünyada hem de ahiret hayatında gözümüzün nuru eylesin diyerek mevzumuza girelim;

Allahımızın her nimeti bir emanettir. Hayatımız, malımız, evlatlarımız dünyada sahip olduğumuz her şey Rabbimizin emanetidirler. Onları Allahımızın istediği şekilde, korumak, kollamak görevlerimizin başında gelir.

Çocuklarımızın tercih etmesi gereken seçmeli dersleri var. Bu seçmeli derslerden bir bölümü de Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin hayatı ve temel dinini bilgilerdir. Seçmeli derslerden isteyen veliler çocuklarına İslam dininin temel esaslarını öğrenmeleri için bu dersleri seçebilirler. Bir kısım insanlar milli eğitime bağlı okullarda bu derslerin seçmeli ders olarak uygulanmasına karşıdırlar. Birtakım basın yayın organlarında İslam dininin esaslarının okutulmasına karşı olduklarını beyan ediyorlar. Her anne baba çocuğununun dini eğitim almasından sorumludur. Dileyen bu sorumluluğu yerine getirir dileyen getirmez. Bundan rahatsız olmanın hiçbir akli, insani ve vicdani gerekçesi yoktur. Hem ayrıca unutulmamalıdır ki; bu vatanın, bu milletin çocukları kendi dinleri olan İslam dinini bu milletin okullarında öğrenmeyecek de nerede öğrenecek? Merdiven altında mı öğrenecekler. Eğer bizler çocuklarımıza gerçek İslam’ı devletimizin okullarında öğretmez isek kötü niyetli çevreler çocuklarımızın dini bilgiler öğrenimini ifsad ederek yanlış dini bilgileri gerçek İslam gibi öğretebilirler. Allah, Mümin anne ve babaların emirlerine uygun tarzda olmalarını ister.

Çocuklarımıza neden ve niçin yaratıldığımızı bildirmeliyiz. Şöyle ki: “Allah, Ben cinleri ve insanları Ancak bana ibadet etmeleri için yarattım” Zariat 51/56 buyurur.

Kendimizde ve evlatlarımızda Allah’a kul olarak yaşama arzu ve iradesini sürekli canlı tutmalıyız. Lokman A.S hepimize örnektir. O “oğulcuğum namazı dost doğru kıl, iyiliği emret, kötülükten vaz geçirmeye çalış ve başına gelene sabret. Çünkü bunlar yapılması gereken işlerdir” (Lokman 31/17)

Sevgili Peygamberimiz, “Hiçbir anne, baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır” buyurur. Bu emir ve tavsiyelere uymadığımız zaman, hayatımız ve ömrümüz heba olur. Dünyamız felaketler, ızdıraplar, musibetler, acılar ve sıkıntılarla geçer. Ebedi olan ahiret hayatımız ise daha berbat olur. Onun için “Ey iman edenler kendinizi ve aile efradınızı yakacağı insan ve taş olan cehennemden koruyunuz” (Tahrim 66/6) emrine uygun yaşayalım. Çocuklarımızı, Devletimizin vermiş olduğu seçmeli din eğitimi ve öğretimini fırsat bilerek günler geçmeden Kur’an-’ı Kerim, Peygamberimizin hayatı ve temel dini bilgilerden ikisini seçme hakkımızı kullanalım. Böyle yaptığımız zaman Allah’ın emaneti çocuklarımızı Dünya ve Ahiretin felaket ve ızdıraplarından korumuş oluruz. Bu arada tercih yapan çocuklarımızın en iyi şekilde severek dinini öğrenebilmesi için ilgili branştaki öğretmenlerimize de büyük görev düşüyor. Peygamberimizin öğretmenliği gibi sevdirerek öğretmek. Eğer bunun tersi olursa çocuklarımız Allah korusun dinden soğur ve bunun vebali de asla ödenmez. Vebal alan değil dua alan, hayırla yâd edilen öğretmenlerden olalım.