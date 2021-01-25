  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Okur Postası Allahımızın her nimeti bir emanettir
Okur Postası

Allahımızın her nimeti bir emanettir

Ali Kerrar Ulu isimli okuyucumuz ‘Allahımızın her nimeti bir emanettir’ başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 11:35:00 -
Allahımızın her nimeti bir emanettir

Herkesin bir gözünün nuru vardır değil mi, bende o yüzden yazımın başlığını öyle yazdım. Allah gözümüzün nuru evlatlarımızı hem dünyada hem de ahiret hayatında gözümüzün nuru eylesin diyerek mevzumuza girelim;

Allahımızın her nimeti bir emanettir. Hayatımız, malımız, evlatlarımız dünyada sahip olduğumuz her şey Rabbimizin emanetidirler. Onları Allahımızın istediği şekilde, korumak, kollamak görevlerimizin başında gelir.

Çocuklarımızın tercih etmesi gereken seçmeli dersleri var. Bu seçmeli derslerden bir bölümü de Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin hayatı ve temel dinini bilgilerdir. Seçmeli derslerden isteyen veliler çocuklarına İslam dininin temel esaslarını öğrenmeleri için bu dersleri seçebilirler. Bir kısım insanlar milli eğitime bağlı okullarda bu derslerin seçmeli ders olarak uygulanmasına karşıdırlar. Birtakım basın yayın organlarında İslam dininin esaslarının okutulmasına karşı olduklarını beyan ediyorlar. Her anne baba çocuğununun dini eğitim almasından sorumludur. Dileyen bu sorumluluğu yerine getirir dileyen getirmez. Bundan rahatsız olmanın hiçbir akli, insani ve vicdani gerekçesi yoktur. Hem ayrıca unutulmamalıdır ki; bu vatanın, bu milletin çocukları kendi dinleri olan İslam dinini bu milletin okullarında öğrenmeyecek de nerede öğrenecek? Merdiven altında mı öğrenecekler. Eğer bizler çocuklarımıza gerçek İslam’ı devletimizin okullarında öğretmez isek kötü niyetli çevreler çocuklarımızın dini bilgiler öğrenimini ifsad ederek yanlış dini bilgileri gerçek İslam gibi öğretebilirler. Allah, Mümin anne ve babaların emirlerine uygun tarzda olmalarını ister.

Çocuklarımıza neden ve niçin yaratıldığımızı bildirmeliyiz. Şöyle ki: “Allah, Ben cinleri ve insanları Ancak bana ibadet etmeleri için yarattım”  Zariat 51/56 buyurur.

Kendimizde ve evlatlarımızda Allah’a kul olarak yaşama arzu ve iradesini sürekli canlı tutmalıyız. Lokman A.S hepimize örnektir.  O “oğulcuğum namazı dost doğru kıl, iyiliği emret, kötülükten vaz geçirmeye çalış ve başına gelene sabret. Çünkü bunlar yapılması gereken işlerdir” (Lokman 31/17)

Sevgili Peygamberimiz,  “Hiçbir anne, baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır” buyurur. Bu emir ve tavsiyelere uymadığımız zaman, hayatımız ve ömrümüz heba olur. Dünyamız felaketler, ızdıraplar, musibetler, acılar ve sıkıntılarla geçer. Ebedi olan ahiret hayatımız ise daha berbat olur. Onun için “Ey iman edenler kendinizi ve aile efradınızı yakacağı insan ve taş olan cehennemden koruyunuz” (Tahrim 66/6) emrine uygun yaşayalım. Çocuklarımızı, Devletimizin vermiş olduğu seçmeli din eğitimi ve öğretimini  fırsat bilerek günler geçmeden Kur’an-’ı Kerim, Peygamberimizin hayatı  ve temel dini bilgilerden  ikisini seçme hakkımızı kullanalım. Böyle yaptığımız zaman Allah’ın emaneti çocuklarımızı Dünya ve Ahiretin felaket ve ızdıraplarından korumuş oluruz. Bu arada tercih yapan çocuklarımızın en iyi şekilde severek dinini öğrenebilmesi için ilgili branştaki öğretmenlerimize de büyük görev düşüyor. Peygamberimizin öğretmenliği gibi sevdirerek öğretmek. Eğer bunun tersi olursa çocuklarımız Allah korusun dinden soğur ve bunun vebali de asla ödenmez. Vebal alan değil dua alan, hayırla yâd edilen öğretmenlerden olalım.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cüneyt Arkın, Nevşin Mengü'yü madara etti!
Gündem

Cüneyt Arkın, Nevşin Mengü'yü madara etti!

Cüneyt Arkın, CHP yandaşı Nevşin Mengü'yü kendisini Rus protestocuya benzetmesinin ardından madara etti.
Koronavirüs kararı Hollanda'yı karıştırdı
Dünya

Koronavirüs kararı Hollanda'yı karıştırdı

Hollanda’nın başkenti Amsterdam ve Eindhoven’da koronavirüs kısıtlamaları protesto edilirken, göstericiler polis araçlarını devirip dükkanla..
Başkan Erdoğan'dan
Gündem

Başkan Erdoğan'dan "fahiş fiyat" açıklaması: Mutlaka çözüme ulaştıracağız

Gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuyu mutlaka çözüme ulaştıracağız" dedi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay