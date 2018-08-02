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Rize'de sağanak sonucu dere taştı! “Allah’ım yardım et batıyoruz”

Doğu Karadeniz'de etkili olan sağanak yağış Rize'de sele neden oldu. Muradiye beldesinde etkili olan yağış sonucu taşan dere beldeyi su altında bıraktı. Belediye Başkanı sosyal medyada “Allah’ım yardım et batıyoruz” yazılı paylaşımda bulundu.

02 Ağustos 2018 Perşembe 12:10
Rize'de sağanak sonucu dere taştı! “Allah’ım yardım et batıyoruz”

Rize’de sabah saatlerinde başlayıp etkisini artıran sağanak, sele neden oldu.

Kentte dün etkili olan sağanağın ardından yağış bu sabah saatlerinde de etkisini gösterdi. Yağışlar özellikle kentin merkeze bağlı Salarha ve Muradiye beldelerinde etkili oldu. Muradiye beldesinde aşırı yağış nedeniyle su seviyesi yükselerek taşan dere, beldeyi su altında bıraktı. Yağışın sele dönüşmesiyle, yörede çok sayıda evin zemin ile bodrum katlarını ve bazı iş yerlerini su bastı. Muradiye Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, yağışın sele dönmesi üzerine sosyal medya aracılığıyla “Allah’ım yardım et batıyoruz” yazılı paylaşımda bulundu.

Haber verilmesi üzerine beldeye özel idaresine ait iş makineleri ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Öte yandan şiddeti yağışın kentte akşama kadar süreceği bildirilirken, bölgede meydana gelebilecek olası ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği yönünde uyarılarda da bulunuldu.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 12:10
  1. Rize
  2. Muradiye Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı
  3. AFAD
  4. sağanak yağış
  5. sel baskını
  6. Karadeniz

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