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Allah’ı unutarak yaşamak

Gazetemiz okurlarından Fatih Kahraman, "Allah’ı unutarak yaşamak" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:29
Allah’ı unutarak yaşamak

Fatih Kahraman

Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir.” (Haşr, 19) Yaratılmışların en üstünü olan insanoğlu, yaratıcısını unutur mu, unutabilir mi?  ‘Elest bezmi’ndeki verdiği sözü ne kadar tutabildi kullar? Şayet Yüce Allah’ı unutmadıysa, neden O yokmuş gibi davranabiliyor? Tabiri caizse hâşâ, Yüce Allah’ı gökten yeryüzüne indirmeyip, burası bizden sorulur dercesine mütemadiyen her türlü günahı, suçu ve isyanı sergilemesi insanın nasıl çığırından çıktığını ve kendi hür iradesiyle nasıl cehenneme sürüklendiğini hayretle müşahede ediyoruz. Lokman Hekim’in oğluna verdiği önemli öğütler arasında yerini alan şu sözler kulaklarımıza küpe olmalıdır: “İki şeyi hiç unutma; Allah’ı ve ölümü. İki şeyi de unut; yaptığın iyilikleri ve sana yapılan kötülükleri.” Bizler sadece bu öğütler ekseninde günümüzü değerlendirmeye alıp baktığımızda: bir defa ölümü neredeyse tamamen gündemimizden çıkarmışız. Onu asla kendimize yakıştırmayız, öleceğimizi kesin bildiğimiz halde. Başkaları ölecek, biz de ya taziyesine gideriz, ya rahmet dileriz, ya izleriz, ya da pek oralı olmayız. Ölümü düşünüp de iman esasları içerisinde Allah’a imandan sonra gelen ahirete imanı kâmil olmayan kimselerin Yüce Yaratıcıyla kulluk bağlamında arasının düzgün olması beklenemez.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:29
  1. Fatih Kahraman
  2. rahmet
  3. Ölüm
  4. Elest bezmi

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