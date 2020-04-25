Allah’ı unutanlar unutulurlar

Allah’ı unutmak, Allah’ın emir ve yasaklarından uzak durmak, Allah’ın rızasını kazanmaya yönelik çabaları terk etmek demektir. Allah’ı unutmak; Allah’tan gafil olarak yaşamak, yarın Allah’a vereceği hesabı göz ardı etmek, gaflet deryasına dalmak demektir.

Peygamber Efendimiz (sav), amcasının oğlu Abdullah’la birlikte yolculuğa çıkmıştı. Bir ara ona “Yavrum! Sana bazı tavsiyelerde bulunacağım. Bunları sakın aklından çıkarma!” buyurdu. Ardından bu genç sahabîye Rabbi ile arasındaki bağı asla koparmaması gerektiğine dair şu nasihatte bulundu:

‘Allah’ın hakkını koru ki, O da seni korusun. Allah’ın hakkını koru ki, O’nu her daim yanında bulasın. Bir şey isteyeceğin zaman Allah’tan iste. Yardım dileyeceğin zaman Allah’tan dile. Bil ki, bütün varlıklar sana yardım etmek üzere bir araya gelseler, Allah’ın dilediğinden başka yardımda bulunamazlar. Sana bir zarar vermek üzere elbirliği etseler, Allah’ın takdir ettiğinden başka bir zarar da veremezler.’ (Tirmizi) İnsanoğlu nisyan (unutma,unutkanlık) ile malüldür. Bazen dostlarımızı, kardeşlerimizi, yetimleri, muhtaçları unutuyoruz. Bazen de kendimizi, çevremizi, sorumluluklarımızı unutuyoruz. Ama insan için en kötü olanı ise; yaratılış gayesini unutmasıdır. Asıl felaket de kişinin Rabbini unutarak yaşamasıdır. Bunun için Rabbimiz, kendisini unutanlardan olmamamız gerektiği uyarısında bulunarak; “Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir.” (Haşr-19)

Allah’ı nasıl anarsan...

Peygamber Efendimiz (sav), Allah’ı unutmadan yaşayanların Rabbimiz tarafından nasıl mükafatlandırılacağını bir kutsi hadisde şöyle beyan buyurmuştur: ‘Yüce Allah buyuruyor ki: Kulum beni nasıl düşünüyorsa ben öyleyim. O beni anarken ben onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa, ben de onu kendim anarım. O beni bir topluluk içinde anarsa, ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. O bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak giderim.”

(RİVAYET: Ebu Hureyre -Müslim)

Rabbimiz, görev ve sorumluluklarımızı öğretmek için bize Hz.Peygamber ve Onunla da Kur’an-ı Kerim’i gönderdi. Kur’an-ı Kerim bizim için bir rehberdir. Yeter ki biz ondan faydalanmasını bilelim.

Allah’ı unutarak yaşayanları Allah hem dünyada hem de ahirette unutacağını beyan etmektedir. Dünyanın esiri olanlara, Allah’ın merhametinden başka hiçbir sığınağın olmadığı mahşer gününde şöyle seslenilecektir:

“Bu güne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi biz de bugün sizi unuturuz. Yeriniz ateştir, yardımcılarınız da yoktur! Bunun böyle olmasının sebebi şudur: Siz Allah’ın âyetlerini alaya aldınız, dünya hayatı sizi aldattı. Artık bugün ateşten çıkarılmayacaklardır ve onların Allah’ı hoşnut etmeleri de istenmeyecektir.’ (Câsiye -34,35)

Verecek cevabımız var mı?

Resûlullâh (sav) de şöyle buyurdu:

“Kıyâmet günü kul hesap vermek üzere huzûr-i ilâhîye getirilir. Allâh Teâlâ: “Ben sana göz, kulak, mal ve evlâd vermedim mi? Hayvanları ve nebâtâtı(bitkileri) senin hizmetine sunmadım mı? Seni bunlara sahip kılıp onlardan istifâde ettirmedim mi? Bu kıyâmet gününde benimle karşılaşacağın hiç hatırına gelmedi mi?” diye soracak. Kul “Hayır” diyecek. Allâh Teâlâ Hazretleri: “Öyleyse bugün Ben de seni unutacağım, tıpkı senin (dünyada) Beni unuttuğun gibi” buyuracak.(Tirmizî)

Varlık gayemizin, o büyük güne hazırlanmak olduğunu hatırımızdan çıkarmayalım. Rabbimizin nimetlerine karşı şükran ifademiz olan ibadetlerimizi aksatmayalım.