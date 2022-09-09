Allah’ı isimleriyle tanıtmalı ve sevdirmeliyiz

Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Bu dünyayı onlara teslim edeceğiz. Dünya’yı ne kadar temiz teslim edersek onlara ve kendimize o kadar çok büyük faydalar verecek güzel işlere imza atmış oluruz. Ya olmazsa… İşte o zaman çok büyük acılara duçar oluruz. Neden mi?

Birincisi fıtratı koruyamamaktan gelen sıkıntılardır; ki bu başta bizimle ilgili olan ve çevremizin yani kâinatın fıtratına uygun varislerine teslim edilmesini gerektiren bir durumdur. Burada hemfikiriz sanırım. Zaten küçük bir çocuğun dâhi öfkesini cezbedecek tahripler hiçbir insanın kabullenemeyeceği boyutlara ulaştığında gelen neslin nelerle karşılaşabileceğini tahmin etmek hiç de zor olmasa gerektir. Gelelim ikinciye… Sizlerin de malumudur ki insanlardan öldükten sonra amel defteri kapanmayan üç grup vardır. Bunlardan biri de elbette “Anne ve babaya hayır dua eden Müslüman bir evlattır.” Düşünsenize öldükten sonra günah yazılmayacak ama belki sevaplar kat kat yazılmaya devam edecek. Peki, siz evladınızın Dünya’sını karartırsanız o size hayır dua eder mi ya da edebilir mi? Bu iki manada da geçerlidir. İlki yukarıda bahsettiğim gibi Dünyalarını tahrip etmektir, ki bu konuyu daha detaylı ele alacağım. Diğeri de Müslümanlığa dair hiçbir bilgiyi öğretmemektir. Aslında netice itibariyle aynı kapıya çıkacak iki yoldur.

Kâinatı kullanılmaz bir hâle getirdik. Bunun bize çıkaracağı en önemli sorun ne olabilir? Çocuğunuza anlayabileceği bir şekilde Allah’ı anlatamazsınız, sevdiremezsiniz. Böyle olunca da ne içinden dua etmek gelir ne de ibadet. Hatta duayı dâhi yeterince edemez.

Çocuklarımız “Somut” dönemde oldukları için Allah’ı onlara esmalarının tecellileriyle anlatmak daha doğru olacaktır. Elbette bazı soyut gerçekleri somutlaştıramayız. Allah’ın zatı, varlığı, zamandan ve mekândan münezzeh oluşunu ileride daha iyi kavrayacağını belirterek dil ile tekrar, kalp ile tasdik etmesini öğretebiliriz. Tabii onları da anlayacağı ölçüde yapmak gerekir. Kafasını anlayamayacağı bilgilerle değil kavrayacağı doğrularla donatmalıyız.

Allah’ın esmalarının tecellilerini çocuklara elimizden geldiğince göstererek onlara Allah’ı isimleriyle tanıtmalı ve sevdirmeliyiz. Severse kulluk eder, dua eder, şükreder, sabreder, itaat eder… Toprağı gösterin ona ve Rahman olan Allah’ı tanıtın. “Bak yavrum, insanlar, hayvanlar toprakta yetişen her türlü besini yer. Bu Allah’ın Rahman ismini bize anlatır. O’nun yaratmasıyla, izniyle, kudretiyle, bize öğretmesiyle topraktan besinleri alıyoruz. Güneş’i her gün bize gösteren ve akşam olunca kaybeden, gece Ay’ı ve yıldızları çıkaran ve Dünya’mızı aydınlatan Allah’ın ismi El-Kâdir’dir. Yani kudret sahibi olan Allah’tır. Kudretini izhar edip gösteren ismi de El-Muktedir’dir. Biz Müslümanlara bu Dünya’da da ahirette de (Cennet nimeti) nimet veren, rızıklandıran Rabbimizin adı Er-Rahim’dir.

Örneklerini çoğaltabileceğimiz şekilde çocuklarımıza Allah’ı anlatmamız gerekir. Göreceksiniz ki çocuğunuz Allah’a sımsıkı kulluğa başlayacaktır. Eğer Kâinatı tahrip edersek, hem biz hem de gelecek nesil belki de sağlıklı bir şekilde Allah’ın esmalarının tecellilerini eksik görecektir. Lütfen bize emanet edilen her şeyi tertemiz teslim etmeye gayret edelim. Tabii önce Allah’ın huzuruna tertemiz çıkacağımıza dair verdiğimiz sözü unutmayalım!