'Allah’a ve İman esaslarına inananlara da selam olsun...'

İslam, inananlara günde beş vakit namazı emreder. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı... Bunların kılınması zorunludur; Allah’a, son Peygamber Hz. Muhammed(S.A.V)’e inananlara ve ahiret gününe iman edenlere...

Buluğ çağına ermiş olmak şartıyla...

Namaz, Müslüman için o kadar zorunludur ki; mesela; Ehli Sünnet dairesi içinde sayılan ve bugün taraftarı kalmış dört mezhep vardır: Hanefiyye, Şafiiyye, Malikiyye ve Hanbeliyye... Bunlar taraftarı kalanlar... Başka yine var ama onların taraftarı kalmamış...

Bu dört hak mezhepten üçüne göre amel ile iman arasında bir birinden kopmaz bir bütünlük vardır ve buna göre amel imanın bir parçasıdır. Yani namaz kılmamak kişiyi dinden uzaklaştırır!

Hanefiyyeye göre ise amel ayrı değerlendirilir, iman ayrı değerlendirilir ve namaz kılmayan kâfir olmaz da büyük günah işlemiş olur!

Beş vakit namazın her birinin kılınma saati farklıdır. Mesela: Sabah güneş doğarken namaz kılınmaz. Öğlede güneş tam dünyanın tepesinde iken namaz kılınmaz. Akşam güneş batarken namaz kılınmaz. Bu vakitlere KERAHAT VAKİTLERİ denilir.

(Hanefi mezhebine göre ikindiyi geciktirenler mekruh da olsa kılabilir)

Neden? Çünkü bugün de hâlâ var fakat özellikle geçmişte güneşe ilah diye tapanlar vardı. Yani güneşi tanrılaştırıyorlardı.

Güneşin doğuşunda, tepeye geldiğinde ve batışında ona dönüp secde ediyor, dini ritüeller yapıyorlardı. Yani güneş birilerinin putuydu.

İslam, birilerinin put (ilah) ilan ettiği bir nesneye benzemekten menetmek için sabah güneş doğarken kırk beş dakika, öğlen tam güneş tepede iken kırk beş dakika, akşam güneş batarken kırk beş dakika namaz kılmayı, yani secde etmeyi yasaklamıştır. Yani, birilerinin putuna ta’zim anlamı oluşur diye! Cahiliyye Araplarının taptıkları Lat, Menat, Uzza, Hübel, İs’af, Naile...gibi putlardan her hangi birine bir Müslüman sempati duyamaz. “Ben Müslümanım ama Hubeli de seviyorum” diyemez. Çünkü Hübel birilerinin putudur.

Türkiye’de zaman zaman yazarım: Mustafa Kemal’i tabulaştırmayın, sevgide ölçüyü kaçırmayın. Sevginiz tarihi bir şahsiyet, bir devlet adamına olan saygı/ sevgi boyutunu geçmesin. Çünkü, siz (tapanları kastediyorum); onu ilahlaştırdıkça; sizin için bir sakınca yok ama öbür yanda Allah’a inanan kitleyi de ateşe atmış oluyorsunuz. Çünkü onlar, kerahat vakitlerinde, yani yasaklanan zamanlarda namaz kılan biri durumuna düşüyorlar...

Çünkü onlar da icabında Mustafa Kemal’i seviyorlar ama şimdi bu durumda birilerinin putunu sevmiş durumuna düşüyorlar?! Tabii benim sesimin çevresi sınırlı ama yine de uyarma görevi yapmak bir sorumluluktur diye düşünüyorum.

Bunu defalarca yazdım; yine yazıyorum.

Mustafa Kemal’i ısrarla tabulaştıranlar var. Ona ezan yazanlar var. Mesela:

“Atatürk’e Ekber, Atatürk’e Ekber...

Her yerde o var Atatürk

Evliya odur, peygamber odur,

Sanatkar Atatürk...”

Aka Gündüz

“Ne örümcek ne yosun

Ne mu’cize ne füsun

Kabe Arabın olsun

Bize Anıtkabir yeter.”

(Kemalettin Kamu)

Ona mevlit yazdılar:

Hak Teala çün yarattı Türk’ü ilk

Dedi, ‘Üç kıta da olsun ona mülk.’

Mustafa nurunu alnına koydu,

‘Bil! Kemal’in nurudur, ol nur!’ dedi.”

.....,........ (Behçet Kemal Çağlar)

Ey dertli saray! Kâbe mi oldun bize artık?

Cennetse bu yurt, sen onu buldundu harabe

Bir gün olacaktır anıtın Türklüğe Kâbe

Zindan kesilen ruhlara bir nur gibi doldun

Türk ırkının en son ulu peygamberi oldun

Tutsak seni lâyık yüce Tanrı’yla müsavi

Toprak olamaz kalp doğabilmişse semâvi

Ölmez bize cennetlerin ufkundan inen ses

İnsanlar ölür, Türklüğe Allah olan ölmez! (Edip Ayel)

Türklüğün amentüsü yazanlar bile çıktı. Şimdi o noktaya geldi ki; Mustafa Kemal’in mezarına gidip toplu secde edenleri bile görüyoruz.

Yazık ve yuh!!

Bu iş bir Müslüman için çok tehlikelidir.

Nitekim:

“Allah’a inanmak ondan sonradır,

İlk önce reddeyle Lât’ı Uzzayı...

(Kul Sadi)

Mü’min-i âgah Hak’dan gayre etmez serfürû

Sâcid-i vahdet-pereste kiblegah olmaz iki.

(Gerçek mü’min Allah’tan yüz çevirmez. Bir Allah’a secde edene iki kıble olmaz) (Namık Kemal)

Denilmiştir.

İnsan sevgide de nefrette de aşırı gitmemeli. Bir Müslümanın kalbinde iki ilaha sevgi olmaz. Biri varsa diğeri yoktur. Allah’ı seviyor ve inanıyorsa başkasına yer olmaz tapmak anlamında.

Ve mü’min iman konusunda şüphelerden kacmalıdır. “Çünkü şüphe aslı götürür.” Asrı Saadette Hudeybiye Andlaşmasının gölgesinde yapıldığı bir ağaç vardı.

Peygamberimizin vefatından sonra, Hz. Ömer (R.Anh)’ın halifeliğinde, Hudeybiye Andlaşmasının yıldönümünde bir grup sahabi ağacın yanında toplanıp anılarını tazelediler.

Bir yıl daha geçti. Daha kalabalık bir grup toplandı.

Bir yıl daha geçti. Daha kalabalık bir grup...

Hz. Ömer ağacı kestirdi. Sebep?

Ağaç kutsallaşır. Ağaç put haline getirilir diye... Tayyip Erdoğan için de “tanrılastırmaya matuf” yalakaca ifadeler kullananlar oldu. Onların ki cahilliklerinin eseri... Belli ama yazıklar olsun! Yazıklar olsun! Ağzından çıkanı küfür olduğunu bilemeyecek kadar cahil birilerinin Ak Parti’ye vekil olmasına yazıklar olsun...

Şeyhlerini, pirlerini, kanaat önderlerini tanrılaştıranlara yazıklar olsun.

Müritlerine o manaya gelecek sözler fısıldayıp cahil gürûhu aldatanlara yazıklar olsun. Şüpheye, hiçbir şüpheye ve şüpheli şeye uğramadan, saf ve yalın olarak Allah’a ve iman esaslarına inananlara da selâm olsun...