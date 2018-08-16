10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Ankara'da bulunan Ülkü, Kamerun'da FETÖ ile mücadele ve ekonomik iş birliği fırsatlarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ülkü, Türkiye'nin, Kamerun'un petrolü veya altını için değil, dostluğunu kazanmak için burada bulunduğunun altını çizerek, bu bağlamda ilişkileri her boyutta ilerletmek için yoğun çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Ticari ilişkilerin karşılıklı ve dengeli bir şekilde gelişmesinin uzun vadeli faydalarına değinen Ülkü, mevcut 150 milyon dolarlık ticaret hacmini en kısa zamanda yukarılara taşımak istediklerini aktardı.

Ülkü, "Kamerun makamları, Türk yatırımcısının Kamerun'a sermaye ve teknoloji getirerek ülkelerinin sanayileşmesine de katkıda bulunmasını arzu ediyor." diye konuşarak, tekstil, gıda, tarım, turizm ve altyapı başta olmak üzere çok sayıda alanda, kazan-kazan merkezli bir iş birliği tesis etmeyi hedeflediklerini belirtti.

"Amacımız Kamerun'da başarı hikayeleri yaratmak." ifadesini kullanan Ülkü, dünya genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen bu potansiyeli ortaya çıkaracak girişimlerin hızla hayata geçirildiğine işaret etti.

Ülkü, ülkenin en büyük şehri olan Douala'da 50 bin kişi kapasiteli dev bir stadyum inşa projesinin bir Türk firma tarafından yürütüldüğünü anımsatarak, bu ve benzeri eserlerin bölgede Türkiye'nin bilinirliği ve Türk yatırımlarına olan güveni artıracağını belirtti.

FETÖ İLE MÜCADELE

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi bu ülkede 6 okul ve bir dini eğitim merkezi olmak üzere 7 kurumu işlettiğini söyleyen Ülkü, "Allah'a şükür şu anda Kamerun'da FETÖ'nün işlerini bitirdik." dedi.

Ülkü, 15 Temmuz'un Kamerun için de bir alarm verdiğinin altını çizerek, bu süreçte Kamerun hükümeti ve halkının Türkiye ile olan dayanışmasını gösterdiğini belirtti.

Kamerun halkının "Siz doğru yolda başarıyla ilerlediğiniz için bu tür tuzaklar kuruluyor." inancını taşıdığına değinen Ülkü, "FETÖ ile mücadelemizde saatler maalesef bir anda geri alınamıyor. Bizim, devlet olarak çok geç girdiğimiz bir ülke, bu teröristler, çok önceden girerek kılcal damarlara kadar nüfuz etmiş ve çok sayıda yerel çıkar ilişkisi kurmuş." ifadelerini kullandı.

Ülkü, FETÖ ile mücadelede sessiz diplomasi yürüterek meseleyi ele aldıklarını, sabırla, bu yapının ne kadar tehlikeli olduğunu ilgili makamlara anlattıklarını kaydetti.

Muhataplarının, Türkiye'de böyle büyük bir ihanete kalkışan FETÖ'nün, kendi ülkelerinde çok daha tehlikeli adımları olabileceğine ikna olduklarını belirten Ülkü, "FETÖ okullarının tamamı geçen ay itibariyle Maarif Vakfı'na devredildi. Bu ayın sonunda okulları hizmete açacağız." diye konuştu.

Ülkü, şunları söyledi:

"Okulların Maarif Vakfı'na devri sürecinde çocukları ve ailelerini kesinlikle mağdur etmeyeceğiz. FETÖ, tam bir sömürü düzeni kurmuş. Çok düşük maaşlara öğretmenleri çalıştırmışlar. Artık Maarif Vakfı'na devredilen bu okullardaki öğretmenler daha iyi şartlarda çalışacak ve eğitim kalitesi de artacak."

Maarif Vakfı'nın, sadece FETÖ okullarını teslim almak için değil, aynı zamanda Kamerun'daki eğitime uzun vadeli katkı sağlamak için geldiği mesajını verdiğini anlatan Ülkü, ülkedeki ihtiyaca göre yeni okullar da açılacağını dile getirdi.

Ülkü, Kamerun devletinin, Türkiye'nin dostluğu ve kardeşliğine verdiği önemin yanı sıra FETÖ yapılanmasının kendilerine yönelik oluşturduğu tehditten de dolayı, söz konusu teröristlerle mücadelede sonuç alındığının altını çizdi.