Allah'a küfreden soytarı hakkında karar verildi
Sosyal paylaşım hesabı üzerinden küfürlü paylaşımlar yapan sözde öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevden alındı.06 Aralık 2018 Perşembe 07:38
Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sosyal paylaşım sitesinden küfürlü paylaşımlar yapan Tekirdağ Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Can Demir K.'nin görevden alındığı belirtildi.
Soruşturma başlatıldı
Görevden alınan sözde öğretmen hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı ve şu anda emniyette ifade verdiği belirtildi.
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