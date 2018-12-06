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Allah'a küfreden soytarı hakkında karar verildi

Sosyal paylaşım hesabı üzerinden küfürlü paylaşımlar yapan sözde öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevden alındı.

06 Aralık 2018 Perşembe 07:38
Allah'a küfreden soytarı hakkında karar verildi

Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sosyal paylaşım sitesinden küfürlü paylaşımlar yapan Tekirdağ Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Can Demir K.'nin görevden alındığı belirtildi.

Soruşturma başlatıldı

Görevden alınan sözde öğretmen hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı ve şu anda emniyette ifade verdiği belirtildi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 07:38
  1. Tekirdağ
  2. öğretmen
  3. küfür
  4. Allah

YORUM YAZ

  • YolcuYolcu5 dk önce
    'Once ahlak, şahsiyet, erdemlilik, sevgi, saygı, merhamet' gibi adam gibi adam noktasında gelişme gayretinde olmayan bu mubtezelinin çok var. Bunları kadroya kim alıyor? Bilgiyi putlastirmanin insanları daha fazla seytanlastiran bir hâl olduğu niçin görülmüyor? Rahmetli Erbakan ne doğru söylemiş. Önce ahlak ve maneviyat.... Gerisi teferruat...
  • YAŞARYAŞAR8 dk önce
    bu videoyu sabah dinledim ilk defa tüylerim diken diken oldu dua ettim Allahım bunlar yüzünden bize helak etme açlıkla yoklukla imtihan etme dedim ama bunun kesinlikle idam edilmesi şart küfürler çok ağır atatürke küfreden olsaydı çoktan hapse boylamıştı insanların inancına küfretmeye kimsenin hakkıda değildir haddide değildir Allah bunun gibilere fırsat vermesin helak etsin bunlara
  • admygc_55@hotmail.com[email protected]13 dk önce
    Sadece görevden alınma yetmez
  • hakanhakan21 dk önce
    AYYAŞ CEHENNEM ODUNUCEHENNEMİN DİBİNE KADAR YOLUN VAR, PİS MAHLUK
  • yaşaryaşar23 dk önce
    Bunu bildiği halde buna göz yumanlara yazıklar olsun. Bunu idam etmeyen devlete de yazıklar olsun
  • Serhat Serhat 24 dk önce
    Allah ımıza küfür etmiş bakalım müslüman ülkede buna ne ceza kesecekler. Bütün medya peşine düşecekmi m kemalde olduğu gibi
  • cccccc27 dk önce
    İslam Devleti olsa bu hınzırlar hırlayamaz... İslama ve İslami Değerlere küfeden herkes idam edilmeli... Bak bakalım o zaman dine söve biliyorlar mı ...
  • HasanHasan34 dk önce
    Böyle soysuzlar MEB da ne arıyor bu iktidar 15 senedir görevde değilmi
  • Yunus 16 Yunus 16 39 dk önce
    % 98 MÜSLÜMANIZ DİYORUZ, İKİ BUÇUK TANE SOYSUZ DİNSİZ İMANSIZ, ATEİST, DİNİMİZE BİZE KÜFÜR EDİYOR. M. KEMAL E LAF EDEN HAPİSE. NASIL BİR MÜSLÜMAN ÜLKEDE YAŞIYORUZ Kİ ATEİSTLERİN SESİ ÇIKIYOR
  • mikail okuroğlumikail okuroğlu56 dk önce
    ey islam düşmanları sapıklıgınızı musallaya gelmemekle gösterin yüzsuzlük kıymetiniz anlaşılsın.
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