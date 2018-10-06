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Allah'a daha yakın olmalıyız

28 Eylül’de 7,5 büyüklüğündeki deprem ve beraberinde gelen tsunami ile büyük acı yaşayan Endonezya’da afet sonrası ilk cuma namazı kılındı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 11:02
Allah'a daha yakın olmalıyız

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem ve tsunaminin etkili olduğu Palu’da ilk cuma namazı kılındı.

Hidayatullah Camii’nde Cuma hutbesinde imam, “Deprem, Allah tarafından bize gelen bir sınav ve bir çağrı. Allah’a daha yakın olmalıyız. Şu durumda şükür ve duarımızı eksik etmeyelim.Yardım ve dayanışma içinde olalım” dedi.

Depremzedelere bölgeyi terk etmemeleri çağrısı yapan imam, ‘’Bölgeyi terk etmek yerine doğduğumuz toprakların yeniden toparlanması için tüm gücümüzle çalışalım’’ diye konuştu.

Ölenlerin sayısı bin 571’e yükseldi

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının bin 571’e yükseldiği belirtildi.

Ülkenin kuzeyindeki Sulawesi Adası’nda, Palu Körfezi’nin 27 kilometre kuzeyinde 28 Eylül’de ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini tsunami vurmuştu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 11:02
  1. Endonezya
  2. deprem
  3. ilk cuma

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