Allah zalim birinin eşi olmayasın diye sana acıyıp onları gönderdi!

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Nureddin Yıldız Hoca, gençlere yönelik önemli mesajlar verdi.

'Nerede senin imanın?'

Allah'a teslim olmanın önemine dikkat çeken Yıldız Hoca, şunları söyledi:

Sen Adem ile Havva'yı topraktan yaratıp, birleştiren ve onlardan insanlığı yaratan Allah'ın kulu olacaksın, 'evlenebileceğim mi?' diye üzüleceksin. Yazık olur senin imanına be genç. Üç yüz kişi ile görüşürsün, üç yüzüne yok dersin ya da sana yok derler. Ama Allah yine o Allah'tır.

Yarın boşanmayasın diye, zalim birisinin eşi olmayasın diye onları senin kapından gönderdi Allah, Rahim olduğu, sana acıdığı için. Sen bu evliliğe katlanamayacaksın diye acıdığı için..

Sen bunlar için ağlıyorsun. Nerede sana merhamet eden Allah, nerede sanin imanın? Nedir bu dünyada küsmeye, ağlanmaya değer bir şey? Hiçbir şey yok bu dünyada. Allah'ı kaybetme, bütün dünya sensin zaten.