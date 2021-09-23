'Allah Türkiye'den razı olsun' Suriyeli ve Afganlar da Kovid’e karşı aşılanıyor

Aşı konusunda tereddüt yaşayanları bilgilendiren sağlık ekipleri, ikna ettikleri Suriye ve Afganistan uyruklulara Göçmen Sağlığı Merkezinde aşı yapıyor. Merkezde görev yapan Suriyeli doktor İslam Gorbal, yabancı uyruklulara sağlık hizmeti sunduklarını belirterek “Aşı çok önemli. Herkesin aşı olması gerekiyor. Aşı olmayanların bize ulaşıp aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Salgından kurtulmanın tek çözümü aşı” dedi. 6 yıldır Türkiye’de yaşayan ve aşı uygulanan Suriye uyruklu Selim Alsahvar ile Yusuf Bittar “Allah Türkiye'den razı olsun, bizi hiç yalnız bırakmadı. Arayıp çağırdılar, ücretsiz aşımızı yaptılar. Başka bir ülke olsa bize bu imkanları sağlamazdı. Hiçbir ülke böyle misafirperver olamaz” dedi