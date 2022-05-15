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Allah sizin belanızı versin! Bunlar insan falan olamaz

Şırnak'ın Silopi ilçesinde çöp toplama alanında bıçaklandıktan sonra yakılmış kadın cesedi bulundu. Korkunç olayla hayatını kaybeden kadının ikisi engelli 5 çocuğu olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 14:43:00 -
Allah sizin belanızı versin! Bunlar insan falan olamaz

 

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesi sınırları içinde bulunan şehir çöplüğünün toplanma yerinde bir kadını cesedi bulundu. Bölgeden geçen vatandaşlar, çöplükte hareketsiz insanı görünce 112’yi aradı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İkisi engelli 5 çocuk annesiymiş!

Ekipler, yaptığı kontrollerde kadının önce bıçaklanıp daha sonra yakıldığını belirledi. Alınan bilgilere göre, kimlik tespiti yapılan kadının 2’si engelli 5 çocuk annesi 40 yaşlarında Van doğumlu Sakine Külter olduğu belirlendi. Külter'in cesedi evinden 10 kilometre uzaklıkta çöplükte bulunurken, DNA ve otopsi işlemleri için Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Parasını aldıktan sonra öldürmüşler

Öte yandan, iddialara göre, maktulün parasının alındığı ve daha sonra kişi veya kişiler tarafından öldürüldüğü değerlendirilirken, olaya ilişkin 2’si kayını olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

 

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