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"Allah rızası için destek bekliyoruz"

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor- İstanbul'dan gelerek oturma eylemine katılan anne Saliha Edizer, Türkiye'ye destek çağrısında bulundu- Anne Edizer:- "Çocuğumun acısıyla her gün ağlıyorum. Allah'ını seven herkes buraya gelsin. Sanatçılardan, futbolculardan Allah rızası için destek bekliyoruz. Evlat sahibi olan olmayan herkes gelsin"

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:07
"Allah rızası için destek bekliyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocuğu için İstanbul'dan gelerek Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılan anne Saliha Edizer, Türkiye'ye destek çağrısında bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önünde Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi 17 ailenin katılımıyla sürüyor.

Çocuğunun dağa kaçırılmasında HDP'nin aracı olduğunu iddia ederek İstanbul'dan gelen baba Salim Edizer ve anne Saliha Edizer'in de oturma eylemi devam ediyor.

- "Dişi ağrıyordu, o ağrısıyla alıp, götürdüler"

Anne Saliha Edizer, oğlu Yakup'a kavuşma ümidiyle kilometrelerce uzaktan geldiğini anımsatarak, herkesten destek beklediklerini aktardı.

Oğluna duyduğu özlemi dile getiren Edizer, "Dağa kaçırıldığı günden beri evimde oğlum Yakup'un sevdiği yemekleri pişiremiyorum. Çocuğumun acısıyla her gün ağlıyorum. Yazık günah değil mi? Çocuğum ne yiyor? Dişi ağrıyordu, o ağrısıyla alıp, götürdüler. Çocuğumu gönderin." dedi.

"Allah'ını seven herkes buraya gelsin. Otobüsler kaldırın, her ilçeden her yerden herkes gelsin. Sanatçılardan, futbolculardan Allah rızası için destek bekliyoruz. Evlat sahibi olan olmayan herkes gelsin." diyen Edizer, herkesi yanlarında görmek istediklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:07
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