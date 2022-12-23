Allah razı olsun Meral Akşener'den: Gündüz geceye muhtaç bana da sen lazımsın

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 6'lı masanın son dönemde öne çıkan isimlerinden birisi olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in siyaset arenasındaki yıllar içerisindeki değişimini kaleme aldı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Meral Akşener ile düşman değiliz.

Ama biraz abartılı giriş yapalım..

Olayı en güzel, Necip Fazıl Kısakürek’in o mısraları özetliyor, onu vereyim:

“Ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın,

Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın.”

Gerçekten İyi Parti’nin işlevini, Meral Akşener’in savrulduğu noktayı, tam ifade edemiyorduk..

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