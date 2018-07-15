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TBMM Başkanı Yıldırım, TÜRKSAT'ta bilinmeyen talimatını açıkladı

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişiminde canlarını seve seve ülkeleri için feda eden şehitlerimiz için tüm yurtta anma törenleri düzenleniyor. TBMM Başkanı Yıldırım, TÜRKSAT Genel Müdürlüğü’nde düzenlen programda bilinmeyen talimatını açıkladı.

15 Temmuz 2018 Pazar 20:33
TBMM Başkanı Yıldırım, TÜRKSAT'ta bilinmeyen talimatını açıkladı

Hain darbe girişiminin ikinci yıldönümünde şehitlerimizi anma törenleri başladı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TÜRKSAT'ta düzenlenen törende 15 Temmuz gecesine ait bilinmeyen bir detayı açıkladı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, darbe yanlısı pilotların kullandığı savaş uçaklarınca vurulan Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT yerleşkesini ve TÜRKSAT Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden Binali Yıldırım şöyle konuştu;

''ALÇAKLAR BU KADARINI HESAP EDEMEDİLER''

"Hain FETÖ terör örgütü 15 Temmuz günü ipini elinde bulunduranların telkiniyle ülkemizde büyük bir ihanet girişimini başlattı. Ülkemizin istiklal ve istikrarını gasp etmeye çalıştı. Bayrağımızı, demokrasimizi hainlere teslim etmeyen milletimiz şehirlere adeta sel olup aktı.Değerli kardeşlerim FETÖ alçak terör örgütünün öncelikli amaçları önceki darbe girişiminde olduğu gibi iletişim alt yapısını çökertmekti. Böylelikle vatandaş bilgi alamayacak ve darbeye karşı direniş sağlanamayacaktı. Bu amaçla FETÖ terör örgütü, tam da burada TÜRKSAT'ı hedef aldı. Amaçları Türkiye'deki bütün yayınları durdurmak. Ancak bilmedikleri hesap edemedikleri bir şey var sadece TÜRKSAT 1A ve 1B'ye hizmet eden sembolize anten var. Herhalde dediler ki al aşağı edersek işi bitirmiş oluruz. Halbuki alçaklar teknolojinin bu kadar geliştiğini hesap edemediler. Allah plan yapanların en hayırlısıdır.''

İLK KEZ AÇIKLADI

''O günkü genel müdüre dedim ki eğer buraya bir şekilde saldırı olursa biz bu yayınların devam etmesini nasıl sağlarız? Bir tedbiriniz var mı? O zaman yok dediler, o halde derhal bir tedbir alacaksınız dedim. Sistem herhangi bir aksaklık olmadan çalışmalıdır. Darbecilerin genel uygulamasıdır.O gecenin kahramanları arasında yazılı ve görsel medyanın sosyal medyanın katkılarını da gözardı edemeyiz. Havadan buraları taramak suretiyle bombalar atmak suretiyle burayı etkisiz hale getirmeye çalıştılar. TÜRKSAT'ta çalışan arkadaşlarımızın akıllı tutumları sayesinde bu emellerine ulaşamadılar. Burada TÜRKSAT'ta çalışan 2 değerli arkadaşımızı kaybettik. Görevi başından ayrılmayarak vatanı uğrunda canını veren bu kardeşlerimize ayrıca bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Vatan savunmasında teröre karşı mücadele eden şehitlerimize de Allah rahmet eylesin.''

''TÜRKSAT YEDEK SİSTEMİ DEVREYE SOKUP TRT'Yİ YAYINDAN ÇIKARDI''

''Bu darbenin bastıırlmasının en önemli faktörlerinden biri de az önce de söylediğim gibi milletin iletişim kanallarının ortadan kaldırılamaması. Biliyorsunuz FETÖ'cüler diğer bir adres olarak TRT'yi seçtiler. Korsan duyurularını yapmaya başladılar. Ancak TÜRKSAT o esnada yedek sistemi devreye sokarak TRT'yi yayından çıkardı. Böylece darbecilerin emelleri kursağında kaldı. Bütün gece kanallar yayına devam etti, vatandaşlarımız sağlıklı bilgi alma imkanına kavuştu.''

''16 NİSAN HALK OYLAMASIYLA KAPANMIŞTIR''

''Değerli kardeşlerim darbe ve vesayet defteri 16 Nisan halk oylamasıyla kapanmıştır. Cumhuriyet tarihinden beri devam eden parlamenter sistem, vesayeti çift başlılığı önleyememiş, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu sistemin değiştirilmesi yönündeki irade çok daha belirgin hale gelmiştir. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle artık tek ve yegane vesayet sahibi aziz milletimiz olmuştur. Şimdi artık Türkiye'de şahlanma zamanıdır. Bundan sonraki dönemde de Türkiye'nin istikbali aydınlık olacaktır."

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 20:33
  1. Binali Yıldırım
  2. 15 temmuz
  3. Hain darbe girişimi
  4. TÜRKSAT

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