“Allah o gece milletimizin gönlünden korkuyu aldı”

Harun sekmen İstanbul

Devlet ve millet el ele vererek FETÖ’cü cuntacıları hüsrana uğratıldığını kaydeden Bulut, Allah’ın o gece milletimize yardım ettiğini belirterek, “O gece Allah, bu milletin gönlünden korkuyu aldı. FETÖ’cü münafıkların gönlüne de büyük bir korku saldı. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesap etmişlerdi. Lakin Allah’ın da bir planı olduğunu unutmuşlardı” şeklinde konuştu. 15 Temmuz’un bir milat olduğunu belirten Bulut, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde milletimizin destan yazdığını söyledi.