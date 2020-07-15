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15 Temmuz

“Allah o gece milletimizin gönlünden korkuyu aldı”

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında canı pahasına mücadele ederek gazilik mertebesine yükselen 15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut, şanlı direnişin yıl dönümünde Akit’e konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 10:09:00 -
“Allah o gece milletimizin gönlünden korkuyu aldı”

 Harun sekmen  İstanbul 

Devlet ve millet el ele vererek FETÖ’cü cuntacıları hüsrana uğratıldığını kaydeden Bulut, Allah’ın o gece milletimize yardım ettiğini belirterek, “O gece Allah, bu milletin gönlünden korkuyu aldı. FETÖ’cü münafıkların gönlüne de büyük bir korku saldı. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesap etmişlerdi. Lakin Allah’ın da bir planı olduğunu unutmuşlardı” şeklinde konuştu. 15 Temmuz’un bir milat olduğunu belirten Bulut, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde milletimizin destan yazdığını söyledi.


Yeni Akit Gazetesi
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