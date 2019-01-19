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"Allah kimseyi CHP'de aktif siyasetçi yapmasın"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ:- "Ben CHP'de aktif siyaset yapmadığım için şükrediyorum. Yapsaydım günümün büyük kısmı gereksiz parti iç çekişmeleriyle geçerdi"- "Aziz Kocaoğlu'nun daha önce de bu tarz hamleleri oldu. Sadece 2009'da değil, 2014'te de yaşadık. Aday olmayacağını, torunlarıyla ilgileneceğini söylediğini gördük. O zaman yine birtakım bahaneler ortaya koymuştu. Şimdi de aynı süreç söz konusu"

19 Ocak 2019 Cumartesi 15:47
"Allah kimseyi CHP'de aktif siyasetçi yapmasın"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının henüz açıklanmamasına ilişkin, "Allah kimseyi CHP'de aktif siyasetçi yapmasın. Çok zor bir iş. Ben CHP'de aktif siyaset yapmadığım için şükrediyorum. Yapsaydım günümün büyük kısmı gereksiz parti iç çekişmeleriyle geçerdi." dedi.

Otokent esnafıyla bir araya gelen Dağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, saha çalışmalarının çok iyi gittiğini, Cumhur İttifakı adaylarının sokak sokak gezerek projelerini anlattığını kaydetti.

Seçmen davranışının İzmir'de 31 Mart'ta çok farklı tezahür edeceğini söyleyen Dağ, "İzmir'de 1 milyona yakın oyumuz var. Proje endeksli olarak yapacaklarımızı anlatacağız. Rakip siyasi parti de umarım öyle yapar." ifadelerini kullandı.

Dağ, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının henüz açıklanmamasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"3,5 aydır İzmir'de bir tiyatro oynanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da başrolde. Ben şunu izliyorum, hedef İzmir'e hizmet etmek değil, kimin hangi makamı alacağı ve ona göre ilçe belediye başkan adaylarını belirleme süreci. Allah kimseyi CHP'de aktif siyasetçi yapmasın. Çok zor bir iş. Ben CHP'de aktif siyaset yapmadığım için şükrediyorum. Yapsaydım günümün büyük kısmı gereksiz parti iç çekişmeleriyle geçerdi. Bunlarla vaktimizi harcamaktansa Otokent esnafının derdini dinlemekle ilgileniyoruz. Onlar, ayak kaydırma, bel altı vurma, dosya hazırlama gibi şeylerle uğraşıyorlar. Allah kimseyi CHP'de aktif siyasetçi yapmasın."

"CHP'nin adayının Aziz olması, Tunç olması ya da başka bir isim olması fark etmez." diye konuşan Hamza Dağ, kendi adaylarını kamuoyuna tanıttıklarını, vatandaşın CHP'deki süreci de yakından takip ettiğini söyledi.

Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yeniden aday adayı olmasına ilişkin olarak da "Aziz Kocaoğlu'nun daha önce de bu tarz hamleleri oldu. Sadece 2009'da değil, 2014'te de yaşadık. Aday olmayacağını, torunlarıyla ilgileneceğini söylediğini gördük. O zaman yine birtakım bahaneler ortaya koymuştu. Şimdi de aynı süreç söz konusu." ifadelerini kullandı.




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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 15:47
  1. Ak Parti
  2. Hamza Dağ
  3. Otokent
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